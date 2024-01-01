У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, який був агентом фсб росії
Сьогодні, 10:59
СБУ затримала у Києві ексчиновника, який був агентом фсб і пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області рф.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України.
Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.
Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.
З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.
Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.
Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.
Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.
Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.
Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.
Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 1 ст. 111
• ч. 1 ст. 161
Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України.
Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.
Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.
З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.
Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.
Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.
Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.
Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.
Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.
Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 1 ст. 111
• ч. 1 ст. 161
Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
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