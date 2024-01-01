У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, який був агентом фсб росії

У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, який був агентом фсб росії
СБУ затримала у Києві ексчиновника, який був агентом фсб і пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області рф.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України.

Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.

З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.

Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 111
•⁠ ⁠ч. 1 ст. 161

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні спіймали спонсора окупантів на Донеччині
Сьогодні, 11:07
У Луцьку 34-річний чоловік під час сварки вбив свого товариша
Сьогодні, 11:00
У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, який був агентом фсб росії
Сьогодні, 10:59
Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по росії
Сьогодні, 10:39
На Дніпропетровщині в аварії загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Павліковський
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко «На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко
Сьогодні, 11:21
У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Карпук У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 11:11
Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по росії Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по росії
Сьогодні, 10:39
На Дніпропетровщині в аварії загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Павліковський На Дніпропетровщині в аварії загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Павліковський
Сьогодні, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко
Сьогодні, 11:21
 0
У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 11:11
 0
В Україні спіймали спонсора окупантів на Донеччині
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцьку 34-річний чоловік під час сварки вбив свого товариша
Сьогодні, 11:00
 0
У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, який був агентом фсб росії
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8