У Києві затримали експосадовця Мінвугілля, який був агентом фсб росії





Про це



Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України.



Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.



Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.



З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.



Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.



Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.



Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.



Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.



Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.



Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.



На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



•⁠ ⁠ч. 1 ст. 111

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 161



Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала у Києві ексчиновника, який був агентом фсб і пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області рф.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України.Ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.Також російський агент співпрацював з терористом, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:•⁠ ⁠ч. 1 ст. 111•⁠ ⁠ч. 1 ст. 161Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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