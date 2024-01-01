Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по росії





Про це Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Twitter (X).



"Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри", - написав він.



Сікорського було призначено міністром закордонних справ Польщі минулого місяця після того, як проєвропейський альянс партій на чолі з Дональдом Туском переміг на парламентських виборах 15 жовтня. Новий прем'єр-міністр пообіцяв згуртувати підтримку України серед союзників та покласти край ізоляції Польщі в Європейському Союзі.



Масовані ракетні удари по Україні



Російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинжал", які були збиті.



Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.



До цього 29 грудня 2023 року російські війська здійснили найбільшу масовану ракетну атаку по Україні, в ході якої було запущено близько 110 ракет різних типів. Загинуло понад 40 осіб, у тому числі 30 - у Києві.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів до України, а також надати країні бойові безпілотники та ракети далекого радіусу дії.

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