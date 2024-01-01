Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по росії

Глава МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по росії
Країни Заходу у відповідь на обстріл України мають посилити санкції проти росії та передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Twitter (X).

"Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою путіну: посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів, і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри", - написав він.

Сікорського було призначено міністром закордонних справ Польщі минулого місяця після того, як проєвропейський альянс партій на чолі з Дональдом Туском переміг на парламентських виборах 15 жовтня. Новий прем'єр-міністр пообіцяв згуртувати підтримку України серед союзників та покласти край ізоляції Польщі в Європейському Союзі.

Масовані ракетні удари по Україні

Російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинжал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.

До цього 29 грудня 2023 року російські війська здійснили найбільшу масовану ракетну атаку по Україні, в ході якої було запущено близько 110 ракет різних типів. Загинуло понад 40 осіб, у тому числі 30 - у Києві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів до України, а також надати країні бойові безпілотники та ракети далекого радіусу дії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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