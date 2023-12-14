У Луцьку 34-річний чоловік під час сварки вбив свого товариша

У Луцьку 34-річний чоловік під час сварки вбив свого товариша
Поліцейські оперативно затримали зловмисника, причетного до жорстокого вбивства лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 2 січня, близько 23 години до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що під час проведення реанімаційних заходів помер 42-річний лучанин. Чоловік був з тілесними ушкодженнями, зокрема, з пораненням в області шиї.

На вказану адресу одразу ж вирушила слідчо-оперативна група й співробітники спеціалізованого відділу кримінальної поліції. Правоохоронці оглянули місце скоєння злочину, опитали свідків, переглянули також відео з камер спостереження.

Особу зловмисника одразу ж вдалося встановити. Ним виявився 34-річний мешканець обласного центру.

Встановлено, що поранення лучанин завдав під час словесного конфлікту після розпивання алкогольних напоїв з товаришем.

Чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до кримінальної відповідальності за майнові і наркозлочини.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

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Теги: лучанин, вбивство, поліція
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