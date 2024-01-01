У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Карпук

У Запорізькій області загинув Герой з Волині Микола Карпук
На війні загинув воїн з Волині Микола Карпук.

Про це повідомили у Смідинській громаді.

"Сьогодні офіційно маємо підтвердження загибелі жителя села Журавлине старшого солдата Карпука Миколи Івановича, 30.04.1976 р.н.

Воїн загинув у Запорізькій області поблизу міста Оріхів. Вічна пам’ять та слава Захиснику! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Кортеж із тілом загиблого прибуде сьогодні орієнтовно о 12.00 за маршрутом Ковель-Дубове-Городище-Журавлине. Просимо жителів з шаною зустріти Героя!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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