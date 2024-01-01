«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко

«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко
«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Наш Герой Сергій Головко сьогодні, 3 січня, "На щиті" повертається додому. В дім, де жили та будували плани на щасливе майбутнє разом з коханою. В останні обійми згорьованої матусі, двох сестричок та брата. Їде додому, щоб попрощатися та лишитися назавжди.

Кортеж, близько 12:00 прибуде в Ковель. Трохи часу займе процедура з документами і тоді виїзд до Любомля( коли виїдуть з Ковеля-повідомимо).

Любомльчани, будь ласка, вийдіть, створіть коридор пошани нашому Герою. Маршрут пролягатиме від вʼїзду в Любомль, по вулицях Володимирська та Соборності( колишня Брестська), до колишньої La Strada, тепер уже Pudra, до повороту до дому Героя", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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