«На щиті» на Волинь повертається Герой Сергій Головко

Сергій Головко.



Про це



"Наш Герой Сергій Головко сьогодні, 3 січня, "На щиті" повертається додому. В дім, де жили та будували плани на щасливе майбутнє разом з коханою. В останні обійми згорьованої матусі, двох сестричок та брата. Їде додому, щоб попрощатися та лишитися назавжди.



Кортеж, близько 12:00 прибуде в Ковель. Трохи часу займе процедура з документами і тоді виїзд до Любомля( коли виїдуть з Ковеля-повідомимо).



Любомльчани, будь ласка, вийдіть, створіть коридор пошани нашому Герою. Маршрут пролягатиме від вʼїзду в Любомль, по вулицях Володимирська та Соборності( колишня Брестська), до колишньої La Strada, тепер уже Pudra, до повороту до дому Героя", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Любомльській громаді."Наш Герой Сергій Головко сьогодні, 3 січня, "На щиті" повертається додому. В дім, де жили та будували плани на щасливе майбутнє разом з коханою. В останні обійми згорьованої матусі, двох сестричок та брата. Їде додому, щоб попрощатися та лишитися назавжди.Кортеж, близько 12:00 прибуде в Ковель. Трохи часу займе процедура з документами і тоді виїзд до Любомля( коли виїдуть з Ковеля-повідомимо).Любомльчани, будь ласка, вийдіть, створіть коридор пошани нашому Герою. Маршрут пролягатиме від вʼїзду в Любомль, по вулицях Володимирська та Соборності( колишня Брестська), до колишньої La Strada, тепер уже Pudra, до повороту до дому Героя", - йдеться в повідомленні.

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