У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО

У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО
У Луцьку нетверезий водій наїхав на дорожнє огородження: патрульні склали на нього чотири адмінматеріали.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Повідомлення про ДТП патрульні отримали сьогодні уночі, 3 січня, близько 1-ї години. Приїхавши за вказаною адресою, на перехрестя вулиць Набережної та Шевченка, поліцейські виявили автопригоду за участі автомобіля BMW.

Інспектори встановили, що 41-річний водій не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті цього він здійснив наїзд на острівець безпеки, після чого, не впоравшись з керуванням, виїхав на клумбу у центрі кільця та здійснив наїзд на дорожнє огородження, що відділяє проїзну частину і тротуар.

Внаслідок зіткнення пошкодилося дорожнє огородження, бордюр та транспортний засіб, сам же керманич залишився неушкодженим.

Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він, щоправда, відмовився від освідування у встановленому законом порядку. Крім того, патрульні з’ясували, що у травні 2023 року водій був позбавлений права керування.
У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО

На громадянина склали адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);
У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО

ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);

ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);

ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО
У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО
У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО

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Теги: Луцьк, водій, дорожнє огородження
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