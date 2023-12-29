У Луцьку нетверезий водій зніс дорожнє огородження. ФОТО

У Луцьку нетверезий водій наїхав на дорожнє огородження: патрульні склали на нього чотири адмінматеріали.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Повідомлення про ДТП патрульні отримали сьогодні уночі, 3 січня, близько 1-ї години. Приїхавши за вказаною адресою, на перехрестя вулиць Набережної та Шевченка, поліцейські виявили автопригоду за участі автомобіля BMW.Інспектори встановили, що 41-річний водій не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті цього він здійснив наїзд на острівець безпеки, після чого, не впоравшись з керуванням, виїхав на клумбу у центрі кільця та здійснив наїзд на дорожнє огородження, що відділяє проїзну частину і тротуар.Внаслідок зіткнення пошкодилося дорожнє огородження, бордюр та транспортний засіб, сам же керманич залишився неушкодженим.Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він, щоправда, відмовився від освідування у встановленому законом порядку. Крім того, патрульні з’ясували, що у травні 2023 року водій був позбавлений права керування.На громадянина склали адміністративні матеріали за:ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів);ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.