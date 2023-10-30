Минулий рік був найтеплішим у Луцьку за всю історію спостережень
Сьогодні, 11:29
Синоптики підбили погодні підсумки 2023 року у Луцьку. Минулий рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень.
Про це в телеграмі інформує Волинський обласний гідрометцентр.
2023 рік став першим у рейтингу найтепліших за час проведення спостережень.
Річна середня температура склала +10,4°С, що на 1,9°С вище норми.
Протягом року було зафіксовано 13 температурних рекордів, коли були перевищені показники середньодобової, максимальної та мінімальної температури повітря.
Вересень 2023 року, із середньомісячною температурою +18,1°С, став найтеплішим вереснем в Луцьку з 1947 року.
Найнижча температура була -11,5°С у грудні, а найвища +36,4°С відмічалася у серпні та стала абсолютним максимумом за весь час спостережень.
Випало 679 мм опадів, що перевищило кліматичну норму на 117%.
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Про це в телеграмі інформує Волинський обласний гідрометцентр.
2023 рік став першим у рейтингу найтепліших за час проведення спостережень.
Річна середня температура склала +10,4°С, що на 1,9°С вище норми.
Протягом року було зафіксовано 13 температурних рекордів, коли були перевищені показники середньодобової, максимальної та мінімальної температури повітря.
Вересень 2023 року, із середньомісячною температурою +18,1°С, став найтеплішим вереснем в Луцьку з 1947 року.
Найнижча температура була -11,5°С у грудні, а найвища +36,4°С відмічалася у серпні та стала абсолютним максимумом за весь час спостережень.
Випало 679 мм опадів, що перевищило кліматичну норму на 117%.
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