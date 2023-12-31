В Луцьку зафіксували температурний рекорд

реєструвати температурні рекорди на Волині. Зокрема новий – 30 грудня у Луцьку.



Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр гідрометеорології.



За даними спостережень метеостанції, 30 грудня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +9,2°С.



Попереднє рекордне значення було відмічено у 1974 році і становило +9,0℃.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики продовжуютьна Волині. Зокрема новий – 30 грудня у Луцьку.Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр гідрометеорології.За даними спостережень метеостанції, 30 грудня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +9,2°С.Попереднє рекордне значення було відмічено у 1974 році і становило +9,0℃.

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