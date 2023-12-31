В Луцьку зафіксували температурний рекорд

В Луцьку зафіксували температурний рекорд
Синоптики продовжують реєструвати температурні рекорди на Волині. Зокрема новий – 30 грудня у Луцьку.

Про це в телеграмі інформує Волинський обласний центр гідрометеорології.

За даними спостережень метеостанції, 30 грудня максимальна температура повітря у Луцьку досягла +9,2°С.

Попереднє рекордне значення було відмічено у 1974 році і становило +9,0℃.

В Луцьку зафіксували температурний рекорд


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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