У пожежі на Волині загинув 54-річний чоловік
Сьогодні, 14:47
На місці пожежі, що виникла в будинку в селі Світязькі Смоляри Ковельського район, виявили тіло господаря.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
У селі Світязькі Смоляри Ковельського району під час пожежі в будинку виявлено загиблого господаря 1969 року народження. Інформація про подію до служби 101 надійшла від поліції. Пожежно-рятувальні підрозділи до ліквідації пожежі не залучались. Причина: необережність під час куріння загиблого.
У Луцьку на вулиці Липинського вчора ввечері виникла пожежу в квартирі на 5-ому поверсі багатоповерхівки. Вогонь знищив електровитяжку, меблі на кухні. Пожежу ліквідовано підручними засобами. Причина: порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів.
Загалом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 6 пожеж.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.
У селі Світязькі Смоляри Ковельського району під час пожежі в будинку виявлено загиблого господаря 1969 року народження. Інформація про подію до служби 101 надійшла від поліції. Пожежно-рятувальні підрозділи до ліквідації пожежі не залучались. Причина: необережність під час куріння загиблого.
У Луцьку на вулиці Липинського вчора ввечері виникла пожежу в квартирі на 5-ому поверсі багатоповерхівки. Вогонь знищив електровитяжку, меблі на кухні. Пожежу ліквідовано підручними засобами. Причина: порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів.
Загалом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 6 пожеж.
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