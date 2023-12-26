У пожежі на Волині загинув 54-річний чоловік

У пожежі на Волині загинув 54-річний чоловік
На місці пожежі, що виникла в будинку в селі Світязькі Смоляри Ковельського район, виявили тіло господаря.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

У селі Світязькі Смоляри Ковельського району під час пожежі в будинку виявлено загиблого господаря 1969 року народження. Інформація про подію до служби 101 надійшла від поліції. Пожежно-рятувальні підрозділи до ліквідації пожежі не залучались. Причина: необережність під час куріння загиблого.

У Луцьку на вулиці Липинського вчора ввечері виникла пожежу в квартирі на 5-ому поверсі багатоповерхівки. Вогонь знищив електровитяжку, меблі на кухні. Пожежу ліквідовано підручними засобами. Причина: порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів.

Загалом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 6 пожеж.


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Теги: пожежа, Волинь
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