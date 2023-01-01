На Волині горів житловий будинок та дві господарські споруди

Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 5 пожеж та здійснили 3 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.28 грудня о 06:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Тристень Луцького району. На місце виклику направлено рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони сіл Доросині та Ясенівка. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.О 09:05 вогнеборці 7-ї ДПРЧ міста Володимир-Волинський приборкали займання господарської споруди в селі Суходоли Володимирського району. Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем власником. А о 11:20 бійці 7-ї ДПРЧ загасили загорання комбайна в селі Нехвороща, причина даної події - встановлюється.У селі Перемиль Луцького району черговий підрозділ 22-го Державного пожежно-рятувального поста ліквідував пожежу господарської споруди. Імовірна причина займання — встановлюється.У Володимирі рятувальники за допомогою спеціального інструменту провели аварійно-рятувальне відкривання дверей, аби надати доступ медикам до літньої жінки, яка потребувала допомоги.