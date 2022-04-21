Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки

У Волинському обласному медичному центрі терапії залежностей з літа минулого року працює лікар-нарколог, якому вдалося втекти з території росії.До повномасштабного вторгнення В’ячеслав Москаленко жив та працював у Харкові. Окрім роботи наркологом у медичних центрах Харкова, він ще був фтизіатром у Харківській обласній туберкульозній лікарні.- пригадує лікар.У лікарні тоді на стаціонарі лежало 14 хворих, з якими В’ячеслав Москаленко пробув до 8 травня., - розповідає В’ячеслав Васильович.Лікар каже, що найімовірніше його разом з іншими, «евакуйованими» з території України, людьми планували ще кудись везти, але дякуючи його дочці, яка через інтернет відшукала на території росії «волонтерів», В’ячеславу Москаленку вдалося виїхати з рф., - розповів лікар.Каже, що при перетині кордону мав при собі лише український паспорт, але естонські прикордонники, дізнавшись, що він – українець, одразу пропустили.– Та я вже старий, щоб боятися. Мені 61 рік… У мене якийсь стан такий був тоді, апатичний. Як буде, так буде, думав я. Дуже вдячний дітям та сватам за допомогу, це не опишеш словами, як я їм вдячний, що допомогли виїхати і адаптуватися тут.– Один мені дзвонить періодично, він десь в Харкові. Росіяни, як я зрозумів, їх не чіпали і хто хотів і міг, то поїхав з тієї лікарні. Вони їм були не цікаві, хворі люди.– Скажу, що кількість залежних збільшується по синусоїді, то їх багато, то менше і не можливо встановити якийсь конкретний період. Все ж від людини залежить – як вона сприймає життя. Якщо хтось психологічно, морально нестійкий, то є великі шанси стати залежним від алкоголю, наркотиків, ігор…А війна просто є додатковим великим навантаженням на психіку людини, що і провокує її шукати методи втечі від реальності. Раз випив, другий, у мозку встановлюється зв’язок: випив, отже отримав тимчасове полегшення. Мозок запам’ятовує цей стан і залежна людина хоче його повторити. У випадку наркоманів, чим більший «стаж» вживання наркотиків, тим більшої дози він потребує.– Розібратися в собі або ж визнати залежність, якщо вона вже є, допомагають психологи, але не всі до них йдуть. Деяким допомагає релігія, але, поки людина сама не захоче кинути пити, курити, колотися, грати, їй ніхто не допоможе. Такі люди доходять до самого дна і коли вже розуміють, що не мають сили з цим жити, тоді починають боротися із залежністю. Але це лише, якщо зрозуміють. Рятуються ті, які самі собі скажуть: «Все, досить». В інших випадках ні родичі, ні друзі, ніхто не допоможе.Зараз багато військових стикаються із таки поняттям як ПТСР і намагаються його притупити алкоголем, наркотиками. Це ніколи не принесе полегшення, а навпаки, погіршить ситуацію. Тому варто, не відкладаючи часу, йти до психолога і працювати над своїм станом.– Немає різниці. Прийнято вважати, що наркотична залежність сильніша, але будь-яка залежність – це залежність і лише людина в змозі позбавитися цієї згубної звички сама. Лікар лише допомагає стати на правильний шлях бесідами, порадами, коли треба медикаментами.СпілкуваласьФото автора