Під колесами трактора на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 11:39
У селі Карпилівка на Волині сьогодні, 29 грудня, трапилася трагедія. Перекинувся трактор і загинув чоловік.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про ДТП до медиків надійшов о 08:58. Коли лікарі приїхали, потерпілий знаходився під трактором вже близько 20 хвилин.
На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні. Чоловік близько 46 років помер на місці від отриманих травм.
Нагадаємо, в автопригодах на Волині загинула 91 людина.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про ДТП до медиків надійшов о 08:58. Коли лікарі приїхали, потерпілий знаходився під трактором вже близько 20 хвилин.
На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні. Чоловік близько 46 років помер на місці від отриманих травм.
Нагадаємо, в автопригодах на Волині загинула 91 людина.
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