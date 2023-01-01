Під колесами трактора на Волині загинув чоловік

Під колесами трактора на Волині загинув чоловік
У селі Карпилівка на Волині сьогодні, 29 грудня, трапилася трагедія. Перекинувся трактор і загинув чоловік.

Про це пише інформагентство Волинські Новини.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про ДТП до медиків надійшов о 08:58. Коли лікарі приїхали, потерпілий знаходився під трактором вже близько 20 хвилин.

На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні. Чоловік близько 46 років помер на місці від отриманих травм.

Нагадаємо, в автопригодах на Волині загинула 91 людина.

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Теги: ДТП, Волинь
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