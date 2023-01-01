Під колесами трактора на Волині загинув чоловік





Про це пише інформагентство



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про ДТП до медиків надійшов о 08:58. Коли лікарі приїхали, потерпілий знаходився під трактором вже близько 20 хвилин.



На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні. Чоловік близько 46 років помер на місці від отриманих травм.



Нагадаємо, в автопригодах на Волині загинула 91 людина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Карпилівка на Волині сьогодні, 29 грудня, трапилася трагедія. Перекинувся трактор і загинув чоловік.Про це пише інформагентство Волинські Новини Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про ДТП до медиків надійшов о 08:58. Коли лікарі приїхали, потерпілий знаходився під трактором вже близько 20 хвилин.На жаль, реанімаційні заходи були безрезультатні. Чоловік близько 46 років помер на місці від отриманих травм.Нагадаємо, в автопригодах на Волині

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