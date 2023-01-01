В автопригодах на Волині загинула 91 людина

Унаслідок дорожньо-транспортних пригод на Волині протягом одинадцяти місяців цього року загинули 91 людина, ще понад 900Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.За 11 місяців поточного року на Волині зафіксовано 762 ДТП з постраждалими. В них 904 людини травмувались, 91 — загинула.Основні причини таких автопригод:- перевищення безпечної швидкості руху (322 ДТП);- порушення правил маневрування (131 ДТП);- порушення правил проїзду пішохідних переходів (53 ДТП);- порушення правил проїзду перехресть (44 ДТП);- перехід дороги у невстановленому місці (17 ДТП);- недотримання дистанції (31 ДТП);- виїзд на смугу зустрічного руху (19 ДТП).«Кількість ДТП можна було би суттєво зменшити, якби кожен учасник дорожнього руху дотримувався ПДР. Будьте свідомими та бережіть себе!» - зазначають патрульні.