В автопригодах на Волині загинула 91 людина
Сьогодні, 15:16
Унаслідок дорожньо-транспортних пригод на Волині протягом одинадцяти місяців цього року загинули 91 людина, ще понад 900 травмувалися.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
За 11 місяців поточного року на Волині зафіксовано 762 ДТП з постраждалими. В них 904 людини травмувались, 91 — загинула.
Основні причини таких автопригод:
- перевищення безпечної швидкості руху (322 ДТП);
- порушення правил маневрування (131 ДТП);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів (53 ДТП);
- порушення правил проїзду перехресть (44 ДТП);
- перехід дороги у невстановленому місці (17 ДТП);
- недотримання дистанції (31 ДТП);
- виїзд на смугу зустрічного руху (19 ДТП).
«Кількість ДТП можна було би суттєво зменшити, якби кожен учасник дорожнього руху дотримувався ПДР. Будьте свідомими та бережіть себе!» - зазначають патрульні.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
За 11 місяців поточного року на Волині зафіксовано 762 ДТП з постраждалими. В них 904 людини травмувались, 91 — загинула.
Основні причини таких автопригод:
- перевищення безпечної швидкості руху (322 ДТП);
- порушення правил маневрування (131 ДТП);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів (53 ДТП);
- порушення правил проїзду перехресть (44 ДТП);
- перехід дороги у невстановленому місці (17 ДТП);
- недотримання дистанції (31 ДТП);
- виїзд на смугу зустрічного руху (19 ДТП).
«Кількість ДТП можна було би суттєво зменшити, якби кожен учасник дорожнього руху дотримувався ПДР. Будьте свідомими та бережіть себе!» - зазначають патрульні.
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