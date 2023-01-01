В автопригодах на Волині загинула 91 людина

В автопригодах на Волині загинула 91 людина
Унаслідок дорожньо-транспортних пригод на Волині протягом одинадцяти місяців цього року загинули 91 людина, ще понад 900 травмувалися.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

За 11 місяців поточного року на Волині зафіксовано 762 ДТП з постраждалими. В них 904 людини травмувались, 91 — загинула.

Основні причини таких автопригод:

- перевищення безпечної швидкості руху (322 ДТП);
- порушення правил маневрування (131 ДТП);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів (53 ДТП);
- порушення правил проїзду перехресть (44 ДТП);
- перехід дороги у невстановленому місці (17 ДТП);
- недотримання дистанції (31 ДТП);
- виїзд на смугу зустрічного руху (19 ДТП).

«Кількість ДТП можна було би суттєво зменшити, якби кожен учасник дорожнього руху дотримувався ПДР. Будьте свідомими та бережіть себе!» - зазначають патрульні.

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Теги: ДТП, Волинь
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