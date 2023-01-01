У Луцьку за хабар оштрафували лікарку МСЕК

У Луцьку за хабар оштрафували лікарку МСЕК
Луцький міськрайонний суд оштрафував на 34 тисяч гривень лікарку МСЕК за отримання хабара.

Жінка за 10 тисяч гривень обіцяла посприяти пацієнту у встановленні групи інвалідності, пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, лікарка працює у Волинській обласній психіатричній лікарні, а в 2016 році була прийняла за сумісництвом на посаду лікаря-психіатра психоневрологічної спеціалізованої МСЕК.

У липні цього року до комісії звернувся чоловік, який хотів отримати групу інвалідності, оскільки з дитинства хворів на епілепсію. Його відправили на стаціонарне лікування. Під час розмови з ним лікарка запропонувала «вирішити питання» з отриманням групи.

«Повідомила <пацієнту>, що згідно його медичної документації недостатньо даних для встановлення групи інвалідності, окрім того, групу інвалідності наразі дуже складно отримати, особливо особам призовного віку, оскільки документи на них ретельно перевіряють, і він сам не зможе їх зібрати. Однак вона, як член психоневрологічної спеціалізованої МСЕК, в силу займаної посади може посприяти йому у цьому», – йдеться у вироку.

Пацієнт запропонував їй 10 тис. грн, на що психіатриня погодилася. 6 листопада чоловік передав лікарці обумовлену суму, яку поклав у пакет з чаєм та алкоголем. Після цього жінку затримали і відкрили щодо неї кримінальне провадження.

На судовому засіданні лікарка повністю визнала провину та заявила про розкаяння. Суддя Вячеслав Покидюк визнав жінку винною у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) і призначив їй 34 тис. грн штрафу.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може подати апеляцію.

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Теги: хабар, Волинь
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