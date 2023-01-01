За хабар $250 тисяч експосадовець отримав 10 років за ґратами, - НАБУ

Колишнього службовця Держслужби експортного контролю засуджено до 10,5 років позбавлення волі.Про це в телеграмі повідомляє НАБУ.Колегія суддів ВАКС сьогодні, 22 грудня, оголосила вирок, яким колишнього заступника директора департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю визнано винуватим у вимаганні 250 тис. доларів США неправомірної вигоди та одержанні частини цих коштів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.За вироком суду колишньому посадовцю призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком три роки, з позбавленням 7 рангу державного службовця, з конфіскацією усього належного особі на праві власності майна, зокрема 42 950 доларів США і два злитки золота, вагою по 5 грамів кожний.На вирок суду особу взято під варту у залі суду.Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.Нагадаємо, особа, перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту - начальника відділу державної експертизи міжнародних передач апаратури керування, електрообладнання та товарів подвійного використання Державної служби експортного контролю України, вимагав від підприємства 250 тис. доларів США неправомірної вигоди.За вказані кошти посадовець обіцяв прийняти рішення в інтересах даного підприємства щодо його реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю та надання дозволу на експорт товарів подвійного призначення закордон.На час затримання, правоохоронними органами, державний службовець отримав 125 тис. доларів США, які були вилучені за місцем його мешкання та в автомобілі.Обвинувальний акт було скеровано до суду у 2016 році.Нагадаємо, аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині1500 євро.