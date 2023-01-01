На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Левчуком
Сьогодні, 12:28
Мешканці села Секунь на Волині провели в останню путь полеглого воїна Збройних сил України Андрія Левчука.
Про це пише Район. Стара Вижівка.
У селі Секунь Дубівської громади попрощалися із загиблим на війні Андрієм Левчуком (28.02.1981 року народження). Поховали воїна 21 грудня. Траурний кортеж з тілом загиблого захисника зустрічали навколішки.
Чимало жителів громади прийшли, аби попрощатися з воїном та віддати йому останню шану. Відспівали захисника у Свято-Михайлівському храмі села Секунь.
Нагадаємо, Андрій Левчук загинув 18 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі села Подоли Куп’янського району Харківської області.
У захисника залишилися дружина, доньки, батьки.
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Про це пише Район. Стара Вижівка.
У селі Секунь Дубівської громади попрощалися із загиблим на війні Андрієм Левчуком (28.02.1981 року народження). Поховали воїна 21 грудня. Траурний кортеж з тілом загиблого захисника зустрічали навколішки.
Чимало жителів громади прийшли, аби попрощатися з воїном та віддати йому останню шану. Відспівали захисника у Свято-Михайлівському храмі села Секунь.
Нагадаємо, Андрій Левчук загинув 18 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі села Подоли Куп’янського району Харківської області.
У захисника залишилися дружина, доньки, батьки.
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На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Левчуком
Сьогодні, 12:28