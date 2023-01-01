На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Левчуком

Андрія Левчука.



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У селі Секунь Дубівської громади попрощалися із загиблим на війні Андрієм Левчуком (28.02.1981 року народження). Поховали воїна 21 грудня. Траурний кортеж з тілом загиблого захисника зустрічали навколішки.



Чимало жителів громади прийшли, аби попрощатися з воїном та віддати йому останню шану. Відспівали захисника у Свято-Михайлівському храмі села Секунь.







Нагадаємо, Андрій Левчук загинув 18 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі села Подоли Куп’янського району Харківської області.



У захисника залишилися дружина, доньки, батьки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці села Секунь на Волині провели в останню путь полеглого воїна Збройних сил УкраїниПро це пише Район. Стара Вижівка У селі Секунь Дубівської громади попрощалися із загиблим на війні Андрієм Левчуком (28.02.1981 року народження). Поховали воїна 21 грудня. Траурний кортеж з тілом загиблого захисника зустрічали навколішки.Чимало жителів громади прийшли, аби попрощатися з воїном та віддати йому останню шану. Відспівали захисника у Свято-Михайлівському храмі села Секунь.Нагадаємо, Андрій Левчук2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі села Подоли Куп’янського району Харківської області.У захисника залишилися дружина, доньки, батьки.

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