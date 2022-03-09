Німеччина передала Україні військову допомогу на €6 мільярдів





Баланс німецької військової підтримки України підбило Міністерство оборони ФРН, передає



«З початку війни було надано допомоги на загальну суму 5,97 мільярда євро. Крім того, цього року було виділено додаткові лінії підтримки на суму 4,929 мільярда євро, які продовжаться до 2028 року», - йдеться у повідомленні.



Зокрема, протягом 2022 року було надано підтримки на 1,63 мільярда євро, включаючи проєкти федеральної урядової ініціативи з навчання (EIBReg) і так звані кільцеві обміни з Чехією, Словаччиною, Словенією та Грецією. У 2023 році допомога сягнула вже 4,34 млрд євро.



До сьогодні із запасів Бундесверу було передано 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, 20 бойових машин піхоти Marder 1 A3, 14 самохідних гаубиць 2000, 5 реактивних систем залпового вогню MARS II, 500 зенітних ракет STINGER, 2 радари стеження Patriot Phased Array для перехоплення, ЗРК та різноманітні боєприпаси різних типів і калібрів. Окрім того, з промислових запасів, але за фінансування Міноборони, було передано 60 бойових машин піхоти Marder і 52 зенітних машини Gepard.



Також було укладено численні контракти з оборонною промисловістю Німеччини для забезпечення довгострокової та сталої підтримки України. Сюди входять і 8 зенітних систем IRIS-T SLM та кілька вогневих одиниць IRIS-T SLS з відповідними керованими ракетами.



На сьогодні Бундесвер разом із 17 іншими країнами та промисловими партнерами підготував у Німеччині понад 10 тисяч українських військових. Персонал усіх рівнів управління пройшов навчання на 270 різних навчальних курсах.



Німеччина створила ремонтні центри з промисловими партнерами в Словаччині, Румунії та Литві. Тут швидко та якісно ремонтують пошкоджений або зношений матеріал, адаптований до потреб України.



«Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Як найбільший європейський прихильник і другий за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, найсучасніші системи протиповітряної оборони, броньовані засоби підтримки та транспортування, бойові та бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси», - йдеться у повідомленні.



Україні в майбутньому потрібні оперативні та добре оснащені збройні сили. Країни-партнери об’єдналися в так звані коаліції можливостей, щоб підтримати Україну в розвитку середньострокової та довгострокової спроможності. Німеччина тут відіграє провідну роль, підкреслюють у Міноборони ФРН.



Тип і обсяги підтримки узгоджуються безпосередньо з Україною з урахуванням її потреб. Передбачається, що підтримка Німеччини буде зосереджена найближчим часом на ППО, артилерії, бойових броньованих машинах і боєприпасах.



У проєкті бюджету ФРН на 2024 рік фінансування військової допомоги України передбачено в обсязі 8 млрд євро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина з початку війни надала Україні допомогу на загальну саму майже 6 мільярдів євро.Баланс німецької військової підтримки України підбило Міністерство оборони ФРН, передає Укрінформ «З початку війни було надано допомоги на загальну суму 5,97 мільярда євро. Крім того, цього року було виділено додаткові лінії підтримки на суму 4,929 мільярда євро, які продовжаться до 2028 року», - йдеться у повідомленні.Зокрема, протягом 2022 року було надано підтримки на 1,63 мільярда євро, включаючи проєкти федеральної урядової ініціативи з навчання (EIBReg) і так звані кільцеві обміни з Чехією, Словаччиною, Словенією та Грецією. У 2023 році допомога сягнула вже 4,34 млрд євро.До сьогодні із запасів Бундесверу було передано 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, 20 бойових машин піхоти Marder 1 A3, 14 самохідних гаубиць 2000, 5 реактивних систем залпового вогню MARS II, 500 зенітних ракет STINGER, 2 радари стеження Patriot Phased Array для перехоплення, ЗРК та різноманітні боєприпаси різних типів і калібрів. Окрім того, з промислових запасів, але за фінансування Міноборони, було передано 60і 52 зенітних машини Gepard.Також було укладено численні контракти з оборонною промисловістю Німеччини для забезпечення довгострокової та сталої підтримки України. Сюди входять і 8 зенітних систем IRIS-T SLM та кілька вогневих одиниць IRIS-T SLS з відповідними керованими ракетами.На сьогодні Бундесвер разом із 17 іншими країнами та промисловими партнерами підготував у Німеччині понад 10 тисяч українських військових. Персонал усіх рівнів управління пройшов навчання на 270 різних навчальних курсах.Німеччина створила ремонтні центри з промисловими партнерами в Словаччині, Румунії та Литві. Тут швидко та якісно ремонтують пошкоджений або зношений матеріал, адаптований до потреб України.«Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Як найбільший європейський прихильник і другий за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, найсучасніші системи протиповітряної оборони, броньовані засоби підтримки та транспортування, бойові та бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси», - йдеться у повідомленні.Україні в майбутньому потрібні оперативні та добре оснащені збройні сили. Країни-партнери об’єдналися в так звані коаліції можливостей, щоб підтримати Україну в розвитку середньострокової та довгострокової спроможності. Німеччина тут відіграє провідну роль, підкреслюють у Міноборони ФРН.Тип і обсяги підтримки узгоджуються безпосередньо з Україною з урахуванням її потреб. Передбачається, що підтримка Німеччини буде зосереджена найближчим часом на ППО, артилерії, бойових броньованих машинах і боєприпасах.У проєкті бюджету ФРН на 2024 рік фінансування військової допомоги України передбачено в обсязі 8 млрд євро.

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