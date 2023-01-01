Німеччина виділила Україні 120 БМП Marder





Частину з них було придбано у Греції. Про це повідомляє Міноборони Німеччини, - пише



Поставки йдуть як зі складів Бундесверу, так і безпосередньо від промисловості. Крім того, в Німеччині пройшли навчання понад 10 тис. українських військових.



У Міноборони зазначили, що Україні спочатку виділили 80 бойових машин піхоти Marder 1 A3. Ще 40 бронетранспортерів "Мардер" надійшли з промислових запасів.



Також зазначено, що 40 БМП були викуплені у Греції.



"Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Будучи найбільшим європейським спонсором і другим за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, новітні системи протиповітряної оборони, бронетанкові машини підтримки і транспортні засоби, бойові і бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси", - йдеться в заяві.



БМП Marder



Це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип було зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Загалом було збудовано близько 2 тис. бойових машин.



На час використання БМП за параметрами захищеності перевершувала всіх конкурентів. З 2010 року на зміну Marder поступово приходить нова БМП Puma.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина виділила для України 120 бойових машин піхоти Marder.Частину з них було придбано у Греції. Про це повідомляє Міноборони Німеччини, - пише Газета ua Поставки йдуть як зі складів Бундесверу, так і безпосередньо від промисловості. Крім того, в Німеччині пройшли навчання понад 10 тис. українських військових.У Міноборони зазначили, що Україні спочатку виділили 80 бойових машин піхоти Marder 1 A3. Ще 40 бронетранспортерів "Мардер" надійшли з промислових запасів.Також зазначено, що 40 БМП були викуплені у Греції."Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Будучи найбільшим європейським спонсором і другим за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, новітні системи протиповітряної оборони, бронетанкові машини підтримки і транспортні засоби, бойові і бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси", - йдеться в заяві.Це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип було зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Загалом було збудовано близько 2 тис. бойових машин.На час використання БМП за параметрами захищеності перевершувала всіх конкурентів. З 2010 року на зміну Marder поступово приходить нова БМП Puma.

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