Волинянин YAKTAK презентував нову пісню про рідний дім. ВІДЕО





Нову пісню Ярослав Карпук опублікував на своєму каналі в ютубі, - пише



YAKTAK презентував нову емоційну пісню "Попелом", яка нагадує всім про рідний дім, наповнений затишком, любов'ю, турботою і спокоєм. Дім – це місце, де ти ріс, де на тебе завжди чекають, де тебе люблять таким, яким ти є.



Трек також про біль, який виникає тоді, коли інші намагаються забрати у тебе дім.



Емоції співака у композиції передаються через дощ і град. Проте, незважаючи на всі труднощі, трек нагадує нам, що шлях додому завжди у наших серцях, і ми завжди зможемо знайти дорогу до рідного двору, навіть якщо вона засипана попелом.



""Попелом" – це про дім, який є фортецею для кожної людини. Іноді цей дім хочуть забрати інші... Моя пісня про те, якщо навіть стежка додому буде засипана попелом, кожен із нас все одно її знайде", – поділився артист.







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