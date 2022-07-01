Де на Волині «латають» дороги. ФОТО

На автомобільних дорогах державного значення Волинської області проводять роботи, спрямовані на забезпечення безпечного руху транспорту.У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Дорожні бригади підрядних підприємств, відповідальних за експлуатаційне утримання шляхів, працюють на різних напрямках.Зокрема, аварійні роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття цього тижня проводяться на пошкоджених ділянках шляхів:- М-07 Київ – Ковель – Ягодин;- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;- Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;- Р-14 Луцьк Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;- Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – ▫️Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – / Н-22 /.Водночас дорожники приділяють увагу належному стану технічних засобів організації дорожнього руху. На автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження.Окрім того, замінюють пошкоджені дорожні знаки, технічне обслуговування і ремонт ліній зовнішнього освітлення.Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області опікується мережею автодоріг загальною протяжністю 1790,8 кілометрів. Це автошляхи державного значення – міжнародні, національні, регіональні та територіальні. У період дії воєнного стану підтримуємо їх в проїзному стані лише в рамках робіт з експлуатаційного утримання, оскільки капітальні ремонти наразі зупинені.