Де на Волині «латають» дороги. ФОТО

Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
На автомобільних дорогах державного значення Волинської області проводять роботи, спрямовані на забезпечення безпечного руху транспорту.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Дорожні бригади підрядних підприємств, відповідальних за експлуатаційне утримання шляхів, працюють на різних напрямках.

Зокрема, аварійні роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття цього тижня проводяться на пошкоджених ділянках шляхів:
- М-07 Київ – Ковель – Ягодин;
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
- Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
- Р-14 Луцьк Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;
- Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – ▫️Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – / Н-22 /.
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО

Водночас дорожники приділяють увагу належному стану технічних засобів організації дорожнього руху. На автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження.
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО

Окрім того, замінюють пошкоджені дорожні знаки, технічне обслуговування і ремонт ліній зовнішнього освітлення.
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
Де на Волині «латають» дороги. ФОТО

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області опікується мережею автодоріг загальною протяжністю 1790,8 кілометрів. Це автошляхи державного значення – міжнародні, національні, регіональні та територіальні. У період дії воєнного стану підтримуємо їх в проїзному стані лише в рамках робіт з експлуатаційного утримання, оскільки капітальні ремонти наразі зупинені.

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Теги: Волинь, дороги, ремонт
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