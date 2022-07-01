Де на Волині «латають» дороги. ФОТО
Сьогодні, 05:28
На автомобільних дорогах державного значення Волинської області проводять роботи, спрямовані на забезпечення безпечного руху транспорту.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Дорожні бригади підрядних підприємств, відповідальних за експлуатаційне утримання шляхів, працюють на різних напрямках.
Зокрема, аварійні роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття цього тижня проводяться на пошкоджених ділянках шляхів:
- М-07 Київ – Ковель – Ягодин;
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
- Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
- Р-14 Луцьк Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;
- Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – ▫️Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – / Н-22 /.
Водночас дорожники приділяють увагу належному стану технічних засобів організації дорожнього руху. На автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження.
Окрім того, замінюють пошкоджені дорожні знаки, технічне обслуговування і ремонт ліній зовнішнього освітлення.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області опікується мережею автодоріг загальною протяжністю 1790,8 кілометрів. Це автошляхи державного значення – міжнародні, національні, регіональні та територіальні. У період дії воєнного стану підтримуємо їх в проїзному стані лише в рамках робіт з експлуатаційного утримання, оскільки капітальні ремонти наразі зупинені.
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У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Дорожні бригади підрядних підприємств, відповідальних за експлуатаційне утримання шляхів, працюють на різних напрямках.
Зокрема, аварійні роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття цього тижня проводяться на пошкоджених ділянках шляхів:
- М-07 Київ – Ковель – Ягодин;
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
- Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
- Р-14 Луцьк Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;
- Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – ▫️Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – / Н-22 /.
Водночас дорожники приділяють увагу належному стану технічних засобів організації дорожнього руху. На автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк відновлюють пошкоджене бар’єрне огородження.
Окрім того, замінюють пошкоджені дорожні знаки, технічне обслуговування і ремонт ліній зовнішнього освітлення.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області опікується мережею автодоріг загальною протяжністю 1790,8 кілометрів. Це автошляхи державного значення – міжнародні, національні, регіональні та територіальні. У період дії воєнного стану підтримуємо їх в проїзному стані лише в рамках робіт з експлуатаційного утримання, оскільки капітальні ремонти наразі зупинені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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