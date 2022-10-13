Луцький школяр на благодійній лотереї зібрав майже 4000 гривень для ЗСУ

Луцький школяр на благодійній лотереї зібрав майже 4000 гривень для ЗСУ
Учень однієї зі шкіл Луцька Тимофій Козак передав волонтерам гроші, які він зібрав на організованому благодійному аукціоні.

Про це повідомив волонтер Ігор Шевчук.

Школяр із Луцька передав 3600 грн волонтерам, які збирають кошти на дрони.

Юнак провів благодійну лотерею під час вечорниць у своїй школі. Тимофій розіграв смаколики, кутю та шеврон, подарований раніше військовими.

«У моєму класі були українські вечорниці, я провів благодійну лотерею і хочу передати на мавік 3600 грн від батьків та класного керівника», – написав школяр волонтеру.

Ігор Шевчук подякував батькам Тимофія за виховання сина та поставив школяра у приклад для всіх дорослих.




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Теги: благодійність, Луцьк, школяр, діти, війна
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