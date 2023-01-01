Вночі росія запустила по Україні 28 ударних дронів





Про це



"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.Про це повідомили у Повітряних силах."До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що

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