Вночі росія запустила по Україні 28 ударних дронів
Сьогодні, 09:22
У ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.
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