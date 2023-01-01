У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО

У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО
У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Знову ті самі «Shahed»и, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.
У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО

В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Інформація оновлюється і уточнюється.
У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО
У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО
У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО





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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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