У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО
Сьогодні, 09:11
У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Знову ті самі «Shahed»и, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.
За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.
У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.
В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Інформація оновлюється і уточнюється.
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Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Знову ті самі «Shahed»и, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.
За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.
У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.
В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Інформація оновлюється і уточнюється.
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