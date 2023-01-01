У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку: є поранені. ФОТО





Про це Сергій Попко.



"Знову ті самі «Shahed»и, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.



За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.



У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.



В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Інформація оновлюється і уточнюється.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі.Про це повідомив начальник КМВА"Знову ті самі «Shahed»и, і знову намагання вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.Інформація оновлюється і уточнюється.

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