Як вивчити англійську мову самостійно, не виходячи з дому: прості та корисні поради*





Чи варто самостійно вчити англійську та як це робити ефективно

Безперечно, ви зможете опанувати англійську самостійно. І ваш успіх аж ніяк не пов’язаний з тим, чи маєте ви «схильність» до іноземних мов, чи ні (про це поговоримо у наступному розділі). Основа успіху – це ваша старанність та зусилля. Не менш важливо побудувати правильний підхід до навчання, у чому радимо спиратися на 3 поради:



1. Оберіть онлайн-курс для самостійного вивчення. Одним зі зручних варіантів вивчення англійської мови самостійно для вас можуть стати курси від



2. Складіть графік занять. Щоби досягнути успіху у будь-якій справі, важливо бути дисциплінованим та регулярно працювати. Тому складіть тижневий графік та додайте до нього час на вивчення англійської. І ніколи не переносьте час та дату занять, інакше будете просто прокрастинувати.



3. Постійно практикуйте. Коли ви вибираєте вчитися самостійно, важливо знайти можливості та місце для практики використання нових знань. У вашому випадку це можуть бути соціальні мережі та різноманітні мовні клуби – як в онлайн-форматі, так і офлайн у вашому місті. А ще важливо постійно слухати та дивитися англомовний контент, аби якомога більше занурюватися в іноземне середовище.



Маючи доступ до мовного курсу, ви зможете вчитися по ньому вдома та у будь-який зручний час. А ще не забудьте подумати про власні цілі вивчення англійської. Бо ж коли потрібно докладати зусилля, мозок має розуміти, заради чого він витрачає таку велику купу енергії. Хорошим варіантом мотивації є курси з англійської для початківців



Чи всі можуть вивчити англійську мову

Напевне ви чули про те, що у когось є схильність до вивчення іноземних мов, а хтось такої схильності немає. Це твердження є правильним лише на 50%. З одного боку, деяким людям насправді легше вчити мови як самостійно, так і з викладачем. Найчастіше така успішність пов’язана із наступними факторами:



особливості мозку – краще працює ліва логічна півкуля;

розвиток музикального слуху – легше дається аудіювання;

тип характеру та темпераменту – людям, які люблять спілкування та відкриті до нового, вчити мови вдається швидше.

Якщо ви не володієте перерахованими факторами, вам дійсно може бути трошки складніше опанувати англійську. Проте ця ціль залишається досяжною. Єдина відмінність – людина не зможе отримати надшвидких результатів. Тому, якщо вам справді важко дається вивчення англійської, не вимагайте від себе неможливого. Рухайтеся у тому темпі, який є зручним та можливим для вас. Нехай трошки повільно, та ви точно зможете заговорити іноземною мовою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Єдиний секрет, який необхідно знати про вивчення англійської мови – це те, що вона не запам’ятається сама по собі. Аби отримати знання, потрібно працювати. І навіть якщо вчитися ви будете самостійно вдома, результат точно буде. Головне почати та вибрати розумну стратегію, секретами якої ми й поділимося з вами у статті.Безперечно, ви зможете опанувати англійську самостійно. І ваш успіх аж ніяк не пов’язаний з тим, чи маєте ви «схильність» до іноземних мов, чи ні (про це поговоримо у наступному розділі). Основа успіху – це ваша старанність та зусилля. Не менш важливо побудувати правильний підхід до навчання, у чому радимо спиратися на 3 поради:1.. Одним зі зручних варіантів вивчення англійської мови самостійно для вас можуть стати курси від https://booyya.com/ . По своїй суті це інтерактивні підручники, що містять в собі теоретичний матеріал, відео та аудіо, різноманітні завдання та тести для закріплення знань. Таким чином, ви зможете проходити повноцінні курси чи окремі теми вдома без викладача.2.. Щоби досягнути успіху у будь-якій справі, важливо бути дисциплінованим та регулярно працювати. Тому складіть тижневий графік та додайте до нього час на вивчення англійської. І ніколи не переносьте час та дату занять, інакше будете просто прокрастинувати.3.. Коли ви вибираєте вчитися самостійно, важливо знайти можливості та місце для практики використання нових знань. У вашому випадку це можуть бути соціальні мережі та різноманітні мовні клуби – як в онлайн-форматі, так і офлайн у вашому місті. А ще важливо постійно слухати та дивитися англомовний контент, аби якомога більше занурюватися в іноземне середовище.Маючи доступ до мовного курсу, ви зможете вчитися по ньому вдома та у будь-який зручний час. А ще не забудьте подумати про власні цілі вивчення англійської. Бо ж коли потрібно докладати зусилля, мозок має розуміти, заради чого він витрачає таку велику купу енергії. Хорошим варіантом мотивації є курси з англійської для початківців за цим посиланням , де можна вчити англійську мову самостійно за тими темами, які цікаві саме вам.Напевне ви чули про те, що у когось є схильність до вивчення іноземних мов, а хтось такої схильності немає. Це твердження є правильним лише на 50%. З одного боку, деяким людям насправді легше вчити мови як самостійно, так і з викладачем. Найчастіше така успішність пов’язана із наступними факторами:Якщо ви не володієте перерахованими факторами, вам дійсно може бути трошки складніше опанувати англійську. Проте ця ціль залишається досяжною. Єдина відмінність – людина не зможе отримати надшвидких результатів. Тому, якщо вам справді важко дається вивчення англійської, не вимагайте від себе неможливого. Рухайтеся у тому темпі, який є зручним та можливим для вас. Нехай трошки повільно, та ви точно зможете заговорити іноземною мовою!

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