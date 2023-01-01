Курс валют у Луцьку 22 грудня
Сьогодні, 09:40
22 грудня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.25.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.30, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.65.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.30, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.30, а продають за 9.65.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу
Сьогодні, 09:55
Курс валют у Луцьку 22 грудня
Сьогодні, 09:40
Як вивчити англійську мову самостійно, не виходячи з дому: прості та корисні поради*
Сьогодні, 09:25