Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу

Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу
Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 351350 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.


Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:

– особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,

– танків ‒ 5837 (+9) од,

– бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,

– артилерійських систем – 8250 (+24) од,

– РСЗВ – 932 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,

– літаків – 324 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),

– крилаті ракети ‒ 1613 (+0),

– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,

– спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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