Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу
Сьогодні, 09:55
Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 351350 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,
– танків ‒ 5837 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,
– артилерійських систем – 8250 (+24) од,
– РСЗВ – 932 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
– літаків – 324 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
– крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,
– спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:
– особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,
– танків ‒ 5837 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,
– артилерійських систем – 8250 (+24) од,
– РСЗВ – 932 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
– літаків – 324 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
– крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,
– спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).
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