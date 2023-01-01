Понад 1000 окупантів знищили ЗСУ за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.





Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:



– особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,



– танків ‒ 5837 (+9) од,



– бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,



– артилерійських систем – 8250 (+24) од,



– РСЗВ – 932 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,



– літаків – 324 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),



– крилаті ракети ‒ 1613 (+0),



– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,



– спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 351350 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу / personnel ‒ близько 351350 (+1080) осіб,– танків ‒ 5837 (+9) од,– бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од,– артилерійських систем – 8250 (+24) од,– РСЗВ – 932 (+0) од,– засоби ППО ‒ 611 (+0) од,– літаків – 324 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),– крилаті ракети ‒ 1613 (+0),– кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од,– спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

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