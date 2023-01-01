На Волині під колеса легковика потрапила 41-річна пішохідка

На Волині під колеса легковика потрапила 41-річна пішохідка
Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждала 41-річна пішохідка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 22 грудня, по вулиці Карпатській у селі Соловичі Ковельського району.

Під колеса легковика Volkswagen Golf потрапила пішохідка, 41-річна місцева жителька. За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель Володимира. Жінка рухала узбіччям дороги у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у Ковельське міське територіальне медичне об’єднання.

Поліцейські транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває.
На Волині під колеса легковика потрапила 41-річна пішохідка

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Теги: Волинь, ДТП, пішохідка
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