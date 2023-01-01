На Волині під колеса легковика потрапила 41-річна пішохідка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 22 грудня, по вулиці Карпатській у селі Соловичі Ковельського району.



Під колеса легковика Volkswagen Golf потрапила пішохідка, 41-річна місцева жителька. За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель Володимира. Жінка рухала узбіччям дороги у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у Ковельське міське територіальне медичне об’єднання.



Поліцейські транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждала 41-річна пішохідка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 22 грудня, по вулиці Карпатській у селі Соловичі Ковельського району.Під колеса легковика Volkswagen Golf потрапила пішохідка, 41-річна місцева жителька. За кермом транспортного засобу перебував 54-річний житель Володимира. Жінка рухала узбіччям дороги у попутному напрямку.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у Ковельське міське територіальне медичне об’єднання.Поліцейські транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває.

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