Зворушливе відео: показали, як на львівському вокзалі дитина зустрічає пораненого тата з фронту





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"На цих кадрах - теж ціна нашої незалежності і боротьби. На львівському вокзалі маленька донечка під звуки сирен зустрічає тата, що був поранений на фронті", - зазначає авто публікації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікований відеозапис, на якому маленька дитина зустрічає пораненого тата на львівському вокзалі.Як повідомляє Цензор.НЕТ , довгоочікувана зустріч відбувається під звуки сирен повітряної тривоги."На цих кадрах - теж ціна нашої незалежності і боротьби. На львівському вокзалі маленька донечка під звуки сирен зустрічає тата, що був поранений на фронті", - зазначає авто публікації.

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