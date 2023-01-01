Зворушливе відео: показали, як на львівському вокзалі дитина зустрічає пораненого тата з фронту

Зворушливе відео: показали, як на львівському вокзалі дитина зустрічає пораненого тата з фронту
У мережі опублікований відеозапис, на якому маленька дитина зустрічає пораненого тата на львівському вокзалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, довгоочікувана зустріч відбувається під звуки сирен повітряної тривоги.

"На цих кадрах - теж ціна нашої незалежності і боротьби. На львівському вокзалі маленька донечка під звуки сирен зустрічає тата, що був поранений на фронті", - зазначає авто публікації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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