Зворушливе відео: показали, як на львівському вокзалі дитина зустрічає пораненого тата з фронту
Сьогодні, 10:45
У мережі опублікований відеозапис, на якому маленька дитина зустрічає пораненого тата на львівському вокзалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, довгоочікувана зустріч відбувається під звуки сирен повітряної тривоги.
"На цих кадрах - теж ціна нашої незалежності і боротьби. На львівському вокзалі маленька донечка під звуки сирен зустрічає тата, що був поранений на фронті", - зазначає авто публікації.
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Як повідомляє Цензор.НЕТ, довгоочікувана зустріч відбувається під звуки сирен повітряної тривоги.
"На цих кадрах - теж ціна нашої незалежності і боротьби. На львівському вокзалі маленька донечка під звуки сирен зустрічає тата, що був поранений на фронті", - зазначає авто публікації.
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