За волю України віддав своє життя Герой з Волині Володимир Малашевський

За волю України віддав своє життя Герой з Волині Володимир Малашевський
На війні загинув Герой з Волині Володимир Малашевський.

Про це повідомили на сторінці у фесбуці Раків ліс.

"Сумна звістка прийшла у наше село. Змушені повідомити про смерть нашого односельчанина, вірного Захисника України із 100-ої бригади, жителя села Раків Ліс – Малашевського Володимира Володимировича, 1973 року народження.

Тяжко прийняти втрату солдата, доброї людини, молодого чоловіка, тата, сина, нашого односельчанина, завдяки якому ми досі живі та маємо можливість боротися за своє існування, змиритися із смертю – неможливо.

Щирі співчуття рідним родині нашого Володимира Володимировича. Нехай пам'ять про нашого Захисника живе вічно серед нас", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додаткову інформацію повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Володимир Малашевський

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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