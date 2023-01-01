За волю України віддав своє життя Герой з Волині Володимир Малашевський

Володимир Малашевський.



Про це



"Сумна звістка прийшла у наше село. Змушені повідомити про смерть нашого односельчанина, вірного Захисника України із 100-ої бригади, жителя села Раків Ліс – Малашевського Володимира Володимировича, 1973 року народження.



Тяжко прийняти втрату солдата, доброї людини, молодого чоловіка, тата, сина, нашого односельчанина, завдяки якому ми досі живі та маємо можливість боротися за своє існування, змиритися із смертю – неможливо.



Щирі співчуття рідним родині нашого Володимира Володимировича. Нехай пам'ять про нашого Захисника живе вічно серед нас", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що додаткову інформацію повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили на сторінці у фесбуці Раків ліс."Сумна звістка прийшла у наше село. Змушені повідомити про смерть нашого односельчанина, вірного Захисника України із 100-ої бригади, жителя села Раків Ліс – Малашевського Володимира Володимировича, 1973 року народження.Тяжко прийняти втрату солдата, доброї людини, молодого чоловіка, тата, сина, нашого односельчанина, завдяки якому ми досі живі та маємо можливість боротися за своє існування, змиритися із смертю – неможливо.Щирі співчуття рідним родині нашого Володимира Володимировича. Нехай пам'ять про нашого Захисника живе вічно серед нас", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що додаткову інформацію повідомлять згодом.

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