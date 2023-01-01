«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк

«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк
На Волині сьогодні, 22 грудня, зустрічатимуть кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Василя Романюка.

Про це у телеграмі повідомляє Голобська громада.

«Дорогі краяни, сьогодні зустрічаємо нашого загиблого Героя. Василь Романюк востаннє прибуде в домівку в Голобах, яка мала стати місцем щасливого сімейного життя його молодої родини», - йдеться у повідомленні.

Кортеж із тілом загиблого буде рухатися від кільцевого руху траси вулицею Незалежності та Перемоги.

«Після 12.00 будьмо готові гідно зустріти Героя», - закликали у громаді.

Окрім того, у зв’язку із похованням Героя Василя Романюка розпорядженням Голобського селищного голови Сергія Гарбарука у громаді 22 і 23 грудня оголошено днями жалоби.
«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк

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Теги: загиблі, війна
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