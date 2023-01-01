«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк

На Волині сьогодні, 22 грудня, зустрічатимуть кортеж із тілом полеглого військовослужбовцяПро це у телеграмі повідомляє Голобська громада.«Дорогі краяни, сьогодні зустрічаємо нашого. Василь Романюк востаннє прибуде в домівку в Голобах, яка мала стати місцем щасливого сімейного життя його молодої родини», - йдеться у повідомленні.Кортеж із тілом загиблого буде рухатися від кільцевого руху траси вулицею Незалежності та Перемоги.«Після 12.00 будьмо готові гідно зустріти Героя», - закликали у громаді.Окрім того, у зв’язку із похованням Героя Василя Романюка розпорядженням Голобського селищного головиу громаді 22 і 23 грудня оголошено днями жалоби.