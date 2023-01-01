Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець

Віталій Згоранець.



Про це



"Знову неприємна звістка з передової. Додому назавжди повертається захисник Згоранець Віталій Васильович, 1976 р.н. із с.Залюття.



Дубечненська сільська рада та усі земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна. Низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю загиблого Захисника. У скорботі та молитві вшановуємо пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять, доземний уклін та щира подяка Герою України", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Дубечненській громаді."Знову неприємна звістка з передової. Додому назавжди повертається захисник Згоранець Віталій Васильович, 1976 р.н. із с.Залюття.Дубечненська сільська рада та усі земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна. Низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю загиблого Захисника. У скорботі та молитві вшановуємо пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять, доземний уклін та щира подяка Герою України", - йдеться в повідомленні.

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