Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець
Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Віталій Згоранець.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Знову неприємна звістка з передової. Додому назавжди повертається захисник Згоранець Віталій Васильович, 1976 р.н. із с.Залюття.

Дубечненська сільська рада та усі земляки висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна. Низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю загиблого Захисника. У скорботі та молитві вшановуємо пам'ять вірного сина України. Вічна пам'ять, доземний уклін та щира подяка Герою України", - йдеться в повідомленні.
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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