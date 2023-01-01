Через розкрадання коштів у Луцьку звільнили директора компанії-забудовника





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Ще у 2019 році інвестиційний фонд «Казкова Оселя» розпочав інвестиції у будівництво нового елітного житлового комплексу «Оселя парк», що на вулиці Чорновола, 7. Директором забудовника ТзОВ «Казкова оселя» у серпні 2019 року став Андрій Худоба, якому довірили значний фінансовий та матеріальний ресурс. Професіонали, які працювали в товаристві, з довірою віднеслися до нового керівника. На початку серпня 2023 року роботи закінчили, а житловий комплекс здали в експлуатацію. На час виходу цього матеріалу власники квартир почали використовувати свою власність.

Андрій Худоба. Фото Конкурент

Для будівництва «Оселі Парку» найняли генерального підрядника – ТзОВ «Майтім», яке мало виконати усі роботи та в кінцевому результаті збудувати об’єкт. Директором цієї фірми був Ігор Устимчук, який і відповідав за будівництво комплексу. Задля виконання певного виду робіт, генеральний підрядник ТОВ «Майтім» уклав договір із субпідрядником ТОВ «ОПТИМУС БУД».

Ігор Устимчук. Фото Конкурент

«ОПТИМУС БУД» було зареєстровано у жовтні 2019 року – через два місяці після призначення Худоби директором «Казкової оселі». Власником та директором ТОВ «ОПТИМУС БУД» став Юрій Лозицький. За даними аналітичної системи YouControl, компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, організацією будівництва, будівництвом доріг й автострад, малярними роботами та іншими роботами, які пов’язані із будівництвом. Місце реєстрації ТОВ «ОПТИМУС БУД» станом на час його заснування – село Прилуцьке, вулиця Гордіюк 34-а, офіс 23.



По зрозумілих для Ігора Устимчука причинах, генеральним підрядником ТзОВ «Майтім» було залучено субпідрядника ТОВ «ОПТИМУС БУД».



Здавалося б нічого особливо тут немає, але є одне «АЛЕ». За тією ж самою адресою – село Прилуцьке, вулиця Гордіюк 34-а, офіс 23 – у 2021 році у державному реєстрі підприємств та організацій реєструється інше підприємство – ТОВ «АІ ІНВЕСТ КАПІТАЛ». Його засновниками стали Андрій Худоба (директор ТзОВ «Казкова оселя», що здійснювало будівництво ЖК «Оселя парк») та Ігор Устимчук (вже на цей час «ексдиректор» фірми-підрядника, яка виконувала роботи на будівництві згаданого ЖК). Директоркою компанії стає Тетяна Худоба (дружина директора «Оселі парку»). Займається «АІ ІНВЕСТ КЕПІТАЛ» наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, купівлею й продажем нерухомості, діяльністю в архітектурній та рекламній сферах.



Як зазначив у коментарі журналістам видання представник інвестиційного фонду «Казкова оселя», директори згаданих компаній створили вищезгадані юридичні особи із залученням третіх осіб (Юрія Лозицького) задля присвоєння коштів та особистого збагачення, тож аби з’ясувати усі обставини ТОВ «Казкова оселя» проведе детальний аудит.



«Такі дії підривають довіру як покупців житла, так і довіру інвесторів до індустрії управління активами. Сліпа віра в людей часто не знаходить свого доброго відклику та натикається на погане, невдячне відношення. Ми маємо розуміти, що люди ризикують своїми капіталами для створення прекрасного та нового житла, а такі «управлінці» думають виключно про свою наживу та хижо використовують все для власного збагачення» – з глибоким розумінням ситуації та відповідальності, що склалася, прокоментував представник інвестиційного фонду.



За словами представника, інвестор дбає як про інтереси власників житла в ЖК «Оселя Парк», так і про власну репутацію, та зробить усе, аби власники майна в ЖК «Оселя парк» були задоволені. Якщо ж з’ясують, що зловживання таки негативно повпливало на якість робіт, то інвестори фонду погоджуються здійснити додаткове фінансування даного проєкту.



Нагадаємо, на квартири в ЖК «Оселя парк»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інвестор житлового комплексу «Оселя Парк» звільнив директора компанії-забудовника через розкрадання коштів на будівництві.Про це пише « Конкурент » з посиланням на представника інвестора ЖК «Оселя Парк».Ще у 2019 році інвестиційний фонд «Казкова Оселя» розпочав інвестиції у будівництво нового елітного житлового комплексу «Оселя парк», що на вулиці Чорновола, 7. Директором забудовника ТзОВ «Казкова оселя» у серпні 2019 року став, якому довірили значний фінансовий та матеріальний ресурс. Професіонали, які працювали в товаристві, з довірою віднеслися до нового керівника. На початку серпня 2023 року роботи закінчили, а житловий комплекс здали в експлуатацію. На час виходу цього матеріалу власники квартир почали використовувати свою власність.Для будівництва «Оселі Парку» найняли генерального підрядника – ТзОВ «Майтім», яке мало виконати усі роботи та в кінцевому результаті збудувати об’єкт. Директором цієї фірми був, який і відповідав за будівництво комплексу. Задля виконання певного виду робіт, генеральний підрядник ТОВ «Майтім» уклав договір із субпідрядником ТОВ «ОПТИМУС БУД».«ОПТИМУС БУД» було зареєстровано у жовтні 2019 року – через два місяці після призначення Худоби директором «Казкової оселі». Власником та директором ТОВ «ОПТИМУС БУД» став Юрій Лозицький. За даними аналітичної системи YouControl, компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, організацією будівництва, будівництвом доріг й автострад, малярними роботами та іншими роботами, які пов’язані із будівництвом. Місце реєстрації ТОВ «ОПТИМУС БУД» станом на час його заснування – село Прилуцьке, вулиця Гордіюк 34-а, офіс 23.По зрозумілих для Ігора Устимчука причинах, генеральним підрядником ТзОВ «Майтім» було залучено субпідрядника ТОВ «ОПТИМУС БУД».Здавалося б нічого особливо тут немає, але є одне «АЛЕ». За тією ж самою адресою – село Прилуцьке, вулиця Гордіюк 34-а, офіс 23 – у 2021 році у державному реєстрі підприємств та організацій реєструється інше підприємство – ТОВ «АІ ІНВЕСТ КАПІТАЛ». Його засновниками стали Андрій Худоба (директор ТзОВ «Казкова оселя», що здійснювало будівництво ЖК «Оселя парк») та Ігор Устимчук (вже на цей час «ексдиректор» фірми-підрядника, яка виконувала роботи на будівництві згаданого ЖК). Директоркою компанії стає(дружина директора «Оселі парку»). Займається «АІ ІНВЕСТ КЕПІТАЛ» наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, купівлею й продажем нерухомості, діяльністю в архітектурній та рекламній сферах.Як зазначив у коментарі журналістам видання представник інвестиційного фонду «Казкова оселя», директори згаданих компаній створили вищезгадані юридичні особи із залученням третіх осіб (Юрія Лозицького) задля присвоєння коштів та особистого збагачення, тож аби з’ясувати усі обставини ТОВ «Казкова оселя» проведе детальний аудит.«Такі дії підривають довіру як покупців житла, так і довіру інвесторів до індустрії управління активами. Сліпа віра в людей часто не знаходить свого доброго відклику та натикається на погане, невдячне відношення. Ми маємо розуміти, що люди ризикують своїми капіталами для створення прекрасного та нового житла, а такі «управлінці» думають виключно про свою наживу та хижо використовують все для власного збагачення» – з глибоким розумінням ситуації та відповідальності, що склалася, прокоментував представник інвестиційного фонду.За словами представника, інвестор дбає як про інтереси власників житла в ЖК «Оселя Парк», так і про власну репутацію, та зробить усе, аби власники майна в ЖК «Оселя парк» були задоволені. Якщо ж з’ясують, що зловживання таки негативно повпливало на якість робіт, то інвестори фонду погоджуються здійснити додаткове фінансування даного проєкту.Нагадаємо, на квартири в ЖК «Оселя парк» можна взяти вигідну іпотеку на умовах державної програми «Доступна іпотека 7%» від «Ощадбанку» та придбати одно-, дво- та трикімнатні квартири. У житловому комплексі є вибір різноманітних планувань і можна підібрати варіанти прийнятного метражу на бажаному поверсі.

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