На окупованій Херсонщині російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін
Сьогодні, 12:20
На тимчасово окупованій території Херсонської області в одній із громад російська армія вбила дитину.
Про це на пресконференції повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише Суспільне.
"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація...", — говорить Прокудін.
За його інформацією, хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Військові рф схопили дитину, привели додому та застрелили, розповів очільник ОВА.
"Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати", — розповів Олександр Прокудін.
За уточненою інформацією обласної прокуратури у Telegram, російська армія вбила неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на пресконференції повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише Суспільне.
"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація...", — говорить Прокудін.
За його інформацією, хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Військові рф схопили дитину, привели додому та застрелили, розповів очільник ОВА.
"Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати", — розповів Олександр Прокудін.
За уточненою інформацією обласної прокуратури у Telegram, російська армія вбила неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На окупованій Херсонщині російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін
Сьогодні, 12:20
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець
Сьогодні, 11:45
«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 11:38