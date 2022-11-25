На окупованій Херсонщині російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін





Про це на пресконференції повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише



"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація...", — говорить Прокудін.



За його інформацією, хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Військові рф схопили дитину, привели додому та застрелили, розповів очільник ОВА.



"Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати", — розповів Олександр Прокудін.



За уточненою інформацією обласної прокуратури у Telegram, російська армія вбила неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тимчасово окупованій території Херсонської області в одній із громад російська армія вбила дитину.Про це на пресконференції повідомив голова ОВА, пише Суспільне "Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація...", — говорить Прокудін.За його інформацією, хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Військові рф схопили дитину, привели додому та застрелили, розповів очільник ОВА."Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати", — розповів Олександр Прокудін.За уточненою інформацією обласної прокуратури у Telegram, російська армія вбила неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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