Вбивство Пригожина організував соратник президента рф Патрушев, – WSJ

Вбивство Пригожина організував соратник президента рф Патрушев, – WSJ
Вбивство власника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина організував соратник президента росії володимира путіна микола патрушев.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, журналісти якого посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки, пише Громадське.

Видання пише, що Патрушев давно попереджав путіна, що залежність москви від «Вагнера» в Україні надає Пригожину занадто великого політичного та військового впливу, який дедалі більше загрожує кремлю.

Коли наприкінці червня це переросло у відвертий заколот проти російського військового командування, Патрушев втрутився. Саме тоді він і побачив можливість назавжди «усунути» пригожина.

На початку серпня Патрушев у своєму кабінеті в центрі москви дав наказ своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Пригожина. Пізніше путіну показали плани, і він не заперечував.

Кілька тижнів потому, після турне Африкою, пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки проводили перевірку літака. За словами представників розвідки, саме під час цієї затримки під крило заклали невелику бомбу.

Літак вилетів після 17:00 і досяг висоти приблизно у 6 кілометрів. Трохи більш як через пів години літак втратив керування й упав біля села Куженкіно. На відео очевидців видно, що після вибуху з неба впав літак із відірваним крилом.

Через кілька днів російські ЗМІ повідомили, що тести ДНК підтвердили смерть пригожина внаслідок аварії. Разом з ним загинули ще дев'ять людей, зокрема командир «Вагнера» ​​Дмитро Уткін, ще один соратник цієї ПВК, двоє пілотів і 39-річна бортпровідниця.

Хто такий цей Патрушев?

Це 72-річний російський державний діяч, керівний працівник органів державної безпеки. Секретар Ради безпеки рф із 12 травня 2008 року, генерал армії. Активно підтримує агресивну імперську політику росії та є соратником і «правою рукою» володимира путіна.

Колишні колеги патрушева описують його як «тверезого бюрократа, який, як і путін, нехтує ЗМІ, покладаючись на щоденні відомості про світ від російських спецслужб». Як і путін, він приєднався до розвідувальних служб у 1970-х роках і залишався на службі до розпаду Радянського Союзу.

Як пише WSJ, роль патрушева у деяких «темних сторінках» президентства путіна підкреслює часто смертельні наслідки для кожного, хто вступає в суперечку з кремлем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пригожин, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець
Сьогодні, 11:45
«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 11:38
Вбивство Пригожина організував соратник президента рф Патрушев, – WSJ
Сьогодні, 11:15
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Володимир Малашевський
Сьогодні, 11:00
Троє росіян на Харківщині вбили українського фермера, а потім спалили його розчленоване тіло, – СБУ
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Жорстоко вбили знайомого: двох волинян взяли під варту Жорстоко вбили знайомого: двох волинян взяли під варту
20 грудень, 16:45
Спершу занесли до підвалу, а потім викинули у чагарники: двоє волинян жорстоко вбили знайомого Спершу занесли до підвалу, а потім викинули у чагарники: двоє волинян жорстоко вбили знайомого
19 грудень, 12:00
Волинянин убив товариша по чарці: як його покарали Волинянин убив товариша по чарці: як його покарали
18 грудень, 07:17
На Волині розшукують жінку, яку в Польщі обвинувачують у вбивстві На Волині розшукують жінку, яку в Польщі обвинувачують у вбивстві
14 грудень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На окупованій Херсонщині російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін
Сьогодні, 12:20
 0
За хабар $250 тисяч експосадовець отримав 10 років за ґратами, - НАБУ
Сьогодні, 12:11
 0
Через розкрадання коштів у Луцьку звільнили директора компанії-забудовника
Сьогодні, 12:00
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Згоранець
Сьогодні, 11:45
 0
«На щиті» додому повертається волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8