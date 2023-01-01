Вбивство Пригожина організував соратник президента рф Патрушев, – WSJ

Вбивство власника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина організував соратник президента росії володимира путіна микола патрушев.



Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, журналісти якого посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки, пише



Видання пише, що Патрушев давно попереджав путіна, що залежність москви від «Вагнера» в Україні надає Пригожину занадто великого політичного та військового впливу, який дедалі більше загрожує кремлю.



Коли наприкінці червня це переросло у відвертий заколот проти російського військового командування, Патрушев втрутився. Саме тоді він і побачив можливість назавжди «усунути» пригожина.



На початку серпня Патрушев у своєму кабінеті в центрі москви дав наказ своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Пригожина. Пізніше путіну показали плани, і він не заперечував.



Кілька тижнів потому, після турне Африкою, пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки проводили перевірку літака. За словами представників розвідки, саме під час цієї затримки під крило заклали невелику бомбу.



Літак вилетів після 17:00 і досяг висоти приблизно у 6 кілометрів. Трохи більш як через пів години літак втратив керування й упав біля села Куженкіно. На відео очевидців видно, що після вибуху з неба впав літак із відірваним крилом.



Через кілька днів російські ЗМІ повідомили, що тести ДНК підтвердили смерть пригожина внаслідок аварії. Разом з ним загинули ще дев'ять людей, зокрема командир «Вагнера» ​​Дмитро Уткін, ще один соратник цієї ПВК, двоє пілотів і 39-річна бортпровідниця.



Хто такий цей Патрушев?



Це 72-річний російський державний діяч, керівний працівник органів державної безпеки. Секретар Ради безпеки рф із 12 травня 2008 року, генерал армії. Активно підтримує агресивну імперську політику росії та є соратником і «правою рукою» володимира путіна.



Колишні колеги патрушева описують його як «тверезого бюрократа, який, як і путін, нехтує ЗМІ, покладаючись на щоденні відомості про світ від російських спецслужб». Як і путін, він приєднався до розвідувальних служб у 1970-х роках і залишався на службі до розпаду Радянського Союзу.



Як пише WSJ, роль патрушева у деяких «темних сторінках» президентства путіна підкреслює часто смертельні наслідки для кожного, хто вступає в суперечку з кремлем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! організував соратник президента росіїПро це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, журналісти якого посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки, пише Громадське Видання пише, що Патрушев давно попереджав путіна, що залежність москви від «Вагнера» в Україні надає Пригожину занадто великого політичного та військового впливу, який дедалі більше загрожує кремлю.Коли наприкінці червня це переросло у відвертий заколот проти російського військового командування, Патрушев втрутився. Саме тоді він і побачив можливість назавжди «усунути» пригожина.На початку серпня Патрушев у своєму кабінеті в центрі москви дав наказ своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Пригожина. Пізніше путіну показали плани, і він не заперечував.Кілька тижнів потому, після турне Африкою, пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки проводили перевірку літака. За словами представників розвідки, саме під час цієї затримки під крило заклали невелику бомбу.Літак вилетів після 17:00 і досяг висоти приблизно у 6 кілометрів. Трохи більш як через пів години літак втратив керування й упав біля села Куженкіно. На відео очевидців видно, що після вибуху з неба впав літак із відірваним крилом.Через кілька днів російські ЗМІ повідомили, що тести ДНК підтвердили смерть пригожина внаслідок аварії. Разом з ним загинули ще дев'ять людей, зокрема командир «Вагнера» ​​Дмитро Уткін, ще один соратник цієї ПВК, двоє пілотів і 39-річна бортпровідниця.Це 72-річний російський державний діяч, керівний працівник органів державної безпеки. Секретар Ради безпеки рф із 12 травня 2008 року, генерал армії. Активно підтримує агресивну імперську політику росії та є соратником і «правою рукою» володимира путіна.Колишні колеги патрушева описують його як «тверезого бюрократа, який, як і путін, нехтує ЗМІ, покладаючись на щоденні відомості про світ від російських спецслужб». Як і путін, він приєднався до розвідувальних служб у 1970-х роках і залишався на службі до розпаду Радянського Союзу.Як пише WSJ, роль патрушева у деяких «темних сторінках» президентства путіна підкреслює часто смертельні наслідки для кожного, хто вступає в суперечку з кремлем.

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