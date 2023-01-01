Фсб росії отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов

Фсб росії отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов
Після спроби збройного заколоту на росії фсб отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої пвк «ваґнер» Євгенія Пригожина.

Про це в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

«Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій», ― описав начальник ГУР МО власні відчуття від новини про початок пріґожинського бунту.

Кирило Буданов підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині росії для української воєнної розвідки було відомо давно.
«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив <на війну росії проти України>, оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода військово-космічним силам рф. По-друге, ми не очікуємо появи пвк «ваґнер» в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», ― заявив начальник ГУР МО України, нагадавши, що найманці «ваґнера» проявили себе більш потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії держави-агресора.

Кирило Буданов уточнив, що внаслідок короткого бунту пріґожина було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

За словами керівника ГУР МО України, російські спецслужби отримали завдання на вбивство власника пвк «ваґнер».

«Ми знаємо, що завдання вбити пріґожина доручили фсб. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?», ― сказав Кирило Буданов.

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Теги: Росія, Україна, війна, Пригожин
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