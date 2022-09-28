Попри попередження, волиняни продовують перераховувати кошти інтернет-шахраям

Волиняни знову потерпіли від шахраїв в інтернеті. Незважаючи на те, що і на офіційний ресурсах поліції Волині, і в ЗМІ, активно поширюється інформація про протидію шахрайствам, громадяни продовжують довірливо перераховувати свої кошти зловмисникам.Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.Лише протягом минулої доби таких повідомлень зареєстровано понад двадцять.20-річній ковельчанці в Instagram надійшло повідомлення нібито від знайомої з проханням позичити на кілька годин 2 тисячі гривень.Дівчина кошти переслала, а згодом з’ясувалось, що справжній товаришці ці кошти не були потрібні, а її акаунт в соцмережі зламали.Аналогічна ситуація трапилась і з 29-річним мешканцем Прилуцького: його товариш в Instagram «попросив» 7 тисяч гривень, і потерпілий надіслав ці кошти на вказану шахраєм картку.А 20-річний житель Ковеля перерахував наперед за електросамокат, знайшовши оголошення на популярній платформі з купівлі/продажу товарів. Таким чином, хлопець позбувся майже 8 тисяч гривень.Аналогічно вчинив і 43-річний лучанин: він хотів придбати автомобільні диски, перерахував за них наперед понад 33 тисячі гривень. У результаті – ні грошей, ні товару.31-річна лучанка отримала дзвінок нібито з банку, під час якого їй повідомили, що вона може отримати грошову допомогу в додатку ДІЯ, якщо перейде за відповідним посиланням в Telegram. Після введення там даних своєї банківської картки, звідти списалось майже 5 тисяч гривень – всі кошти, які були на картці.Наголошуємо: дізнавайтесь про соціальну допомогу в профільних державних органах влади, в соцмережах такі кошти не виплачуються.58-річний лучанин хотів придбати певний товар на одному з ресурсів. Шахрай надіслав йому фішингове посилання, тобто таке, яке схоже на справжній сайт, і чоловік ввів там дані своєї банківської картки, думаючи, що таким чином оплатив за товар. Насправді – товару не отримав, а 1 тисячі гривень позбувся.Так само за фішинговим посиланням, отриманим у месенджері, перейшла 29-річна лучанка. Там вона ввела і термін дії банківської картки, і CVV-код, чого категорично в жодному разі робити не можна. Понад 29 тисяч, які призначались як оплата за диван, були списані одразу!Прохання: не переходьте на посилання, які вам надсилають в соціальних мережах, ведіть переписку лише на офіційному ресурсі з купівлі-продажу. Не вводьте конфіденційні дані банківської картки будь-де.