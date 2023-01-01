Духова шафа з парою – спосіб приготувати більш здорову їжу*





Переваги духової парової шафи

Однією з найбільших переваг парової шафи є те, що вона може готувати їжу більш безпечним для здоров'я способом. Коли ви готуєте на парі, вам не потрібно додавати олію або жир, тому ваша їжа буде менш калорійною і жирною. Крім того, приготування на парі допомагає зберегти більше поживних речовин у їжі, тому ви отримуєте більше вітамінів і мінералів з кожним прийомом їжі.



Духові шафи з парою також дуже універсальні. Ви можете використовувати їх для приготування овочів, риби, птиці і навіть хліба. Їх також можна використовувати для розігріву їжі без втрати вологи та смаку.



Ще одна перевага духовки з парою полягає в тому, що вона може заощадити ваш час на кухні. Оскільки приготування на парі настільки ефективне, ви можете приготувати їжу за менший час, ніж у звичайній духовці. Крім того, вам не потрібно попередньо розігрівати парову шафу, тож ви можете одразу приступати до приготування.



Духовки з парою Siemens

Духова шафа з парою Siemens – це інноваційний пристрій, який дозволяє готувати страви з неперевершеним смаком та текстурою. Вона пропонує ряд функцій та технологій, що полегшують процес готування і забезпечують бездоганні результати.



Функція roastingSensor Plus здатна виміряти температуру в трьох різних місцях страви, що дозволяє досягти оптимального результату при приготуванні м'яса або риби. Відбувається точний контроль над температурою, забезпечується рівномірне приготування по всій поверхні страви.



Додаткова обробка парою fullSteam від Siemens додає вологи та зберігає природну соковитість продуктів, покращуючи смак та текстуру. Ви можете насолоджуватися стравами, які мають ідеальний баланс м'якості та смакових властивостей.



Функція cookControl Plus має автоматичні програми приготування для різних типів страв. Вам просто потрібно вибрати відповідну програму, а духова шафа сама встановить необхідні налаштування температури та часу, щоб досягти найкращих результатів.



TFT дисплей відображає всю необхідну інформацію про процес приготування, що дозволяє зручно налаштовувати параметри та контролювати стан готування. Ви можете легко вибрати потрібні налаштування і отримувати точну інформацію про час та температуру.



Духова шафа Siemens також пропонує функцію fastPreheat, яка швидко нагріває духовку до необхідної температури. Це економить час і дозволить вам швидко розпочати приготування.



Більше цікавого про техніку бренду дізнавайтесь на офіційному сайті siemens-home.bsh-group.com. Переходьте за посиланням та обирайте кращу модель духової печі для свого дому.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо ви шукаєте новий прилад для своєї кухні, зверніть увагу на парову шафу. Парова шафа або духова шафа з парою – це універсальний прилад, в якому можна готувати найрізноманітніші страви.Однією з найбільших переваг парової шафи є те, що вона може готувати їжу більш безпечним для здоров'я способом. Коли ви готуєте на парі, вам не потрібно додавати олію або жир, тому ваша їжа буде менш калорійною і жирною. Крім того, приготування на парі допомагає зберегти більше поживних речовин у їжі, тому ви отримуєте більше вітамінів і мінералів з кожним прийомом їжі.Духові шафи з парою також дуже універсальні. Ви можете використовувати їх для приготування овочів, риби, птиці і навіть хліба. Їх також можна використовувати для розігріву їжі без втрати вологи та смаку.Ще одна перевага духовки з парою полягає в тому, що вона може заощадити ваш час на кухні. Оскільки приготування на парі настільки ефективне, ви можете приготувати їжу за менший час, ніж у звичайній духовці. Крім того, вам не потрібно попередньо розігрівати парову шафу, тож ви можете одразу приступати до приготування.Духова шафа з парою Siemens – це інноваційний пристрій, який дозволяє готувати страви з неперевершеним смаком та текстурою. Вона пропонує ряд функцій та технологій, що полегшують процес готування і забезпечують бездоганні результати.Функція roastingSensor Plus здатна виміряти температуру в трьох різних місцях страви, що дозволяє досягти оптимального результату при приготуванні м'яса або риби. Відбувається точний контроль над температурою, забезпечується рівномірне приготування по всій поверхні страви.Додаткова обробка парою fullSteam від Siemens додає вологи та зберігає природну соковитість продуктів, покращуючи смак та текстуру. Ви можете насолоджуватися стравами, які мають ідеальний баланс м'якості та смакових властивостей.Функція cookControl Plus має автоматичні програми приготування для різних типів страв. Вам просто потрібно вибрати відповідну програму, а духова шафа сама встановить необхідні налаштування температури та часу, щоб досягти найкращих результатів.TFT дисплей відображає всю необхідну інформацію про процес приготування, що дозволяє зручно налаштовувати параметри та контролювати стан готування. Ви можете легко вибрати потрібні налаштування і отримувати точну інформацію про час та температуру.Духова шафа Siemens також пропонує функцію fastPreheat, яка швидко нагріває духовку до необхідної температури. Це економить час і дозволить вам швидко розпочати приготування.Більше цікавого про техніку бренду дізнавайтесь на офіційному сайті siemens-home.bsh-group.com. Переходьте за посиланням та обирайте кращу модель духової печі для свого дому.

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