Ексдиректору ДП «Волиньторф» оголосили підозру про привласнення майже 6 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:40
НАБУ і САП викрили схему заволодіння майже 6 млн грн держпідприємства «Волиньторф».
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Ексдиректор державного підприємства «Волиньторф» і керівник приватної компанії підозрюється у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.
За даними слідства, наприкінці 2013 – початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства. У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії. Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.
Йдеться про Сергія Голоюха. Призначений у вересні 2013–го «здібний менеджер» практично довів підприємство до банкрутства і 14 березня був звільнений з посади.
Нагадаємо, що державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива — брикетів торф'яних в Україні.
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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Ексдиректор державного підприємства «Волиньторф» і керівник приватної компанії підозрюється у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.
За даними слідства, наприкінці 2013 – початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства. У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії. Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.
Йдеться про Сергія Голоюха. Призначений у вересні 2013–го «здібний менеджер» практично довів підприємство до банкрутства і 14 березня був звільнений з посади.
Нагадаємо, що державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива — брикетів торф'яних в Україні.
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