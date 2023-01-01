У громаді біля Луцька запрошують на благодійний ярмарок «Мій внесок у перемогу»

У селі Гірка Полонка відбудеться благодійний ярмарок «Мій внесок у перемогу».Жителів та гостей Боратинської громади запрошують провести вихідний день у колі найрідніших та взяти участь в благодійному ярмарку «Мій внесок у перемогу» для збору коштів на допомогу військовим ЗСУ.Учасники ярмарку матимуть можливість придбати смаколики, різноманітні патріотичні вироби, відвідати екскурсію та послухати українську пісню. На дітей чекають цікаві забави і майстер-класи.Музей під відкритим небом — це окраса Гіркої Полонки, збудована та доглянута мешканцями цього села. Це місце, наповнене козацьким духом, має власну криївку УПА. Відчуйте дух предків, які багато віків боролися за незалежність України!"Чекаємо на вас 2 липня о 13:00 у с. Гірка Полонка, масив «Козацька могила». Місце зустрічі — музей під відкритим небом «Козацька січ»", - повідомляють організатори.