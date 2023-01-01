У громаді біля Луцька запрошують на благодійний ярмарок «Мій внесок у перемогу»
Сьогодні, 12:13
У селі Гірка Полонка відбудеться благодійний ярмарок «Мій внесок у перемогу».
Жителів та гостей Боратинської громади запрошують провести вихідний день у колі найрідніших та взяти участь в благодійному ярмарку «Мій внесок у перемогу» для збору коштів на допомогу військовим ЗСУ.
Учасники ярмарку матимуть можливість придбати смаколики, різноманітні патріотичні вироби, відвідати екскурсію та послухати українську пісню. На дітей чекають цікаві забави і майстер-класи.
Музей під відкритим небом — це окраса Гіркої Полонки, збудована та доглянута мешканцями цього села. Це місце, наповнене козацьким духом, має власну криївку УПА. Відчуйте дух предків, які багато віків боролися за незалежність України!
"Чекаємо на вас 2 липня о 13:00 у с. Гірка Полонка, масив «Козацька могила». Місце зустрічі — музей під відкритим небом «Козацька січ»", - повідомляють організатори.
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Жителів та гостей Боратинської громади запрошують провести вихідний день у колі найрідніших та взяти участь в благодійному ярмарку «Мій внесок у перемогу» для збору коштів на допомогу військовим ЗСУ.
Учасники ярмарку матимуть можливість придбати смаколики, різноманітні патріотичні вироби, відвідати екскурсію та послухати українську пісню. На дітей чекають цікаві забави і майстер-класи.
Музей під відкритим небом — це окраса Гіркої Полонки, збудована та доглянута мешканцями цього села. Це місце, наповнене козацьким духом, має власну криївку УПА. Відчуйте дух предків, які багато віків боролися за незалежність України!
"Чекаємо на вас 2 липня о 13:00 у с. Гірка Полонка, масив «Козацька могила». Місце зустрічі — музей під відкритим небом «Козацька січ»", - повідомляють організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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