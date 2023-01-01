Ексзаступниця голови міськради на Волині відзначає свій 80-річний ювілей
Сьогодні, 11:55
Сьогодні, 30 червня, свій 80 річний ювілей відзначає колишня заступниця голови Ківерцівської міської ради Остапчук Мирослава Йосипівна.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Мирослава Остапчук кілька разів обиралася на посаду заступниці голови Ківерцівської міськради.
Також жінка багато років працювала секретарем Ківерцівської міської ради та протягом 25 років була місцевим депутатом.
Колектив Ківерцівської міської ради та депутатський корпус вітають ювілярку.
"Впевнені, що людська шана є і буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, людяність, бажання та уміння творити добро! Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
Мирослава Остапчук кілька разів обиралася на посаду заступниці голови Ківерцівської міськради.
Також жінка багато років працювала секретарем Ківерцівської міської ради та протягом 25 років була місцевим депутатом.
Колектив Ківерцівської міської ради та депутатський корпус вітають ювілярку.
"Впевнені, що людська шана є і буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, людяність, бажання та уміння творити добро! Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Фсб росії отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов
Сьогодні, 12:00
Ексзаступниця голови міськради на Волині відзначає свій 80-річний ювілей
Сьогодні, 11:55
Переваги використання акумуляторних пилососів у прибиранні*
Сьогодні, 11:42
Залишення території ЗАЕС росіянами може вказувати на продовження підготовки до теракту, – Юсов
Сьогодні, 11:40
Медіа