Ексзаступниця голови міськради на Волині відзначає свій 80-річний ювілей

Ексзаступниця голови міськради на Волині відзначає свій 80-річний ювілей
Сьогодні, 30 червня, свій 80 річний ювілей відзначає колишня заступниця голови Ківерцівської міської ради Остапчук Мирослава Йосипівна.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Мирослава Остапчук кілька разів обиралася на посаду заступниці голови Ківерцівської міськради.

Також жінка багато років працювала секретарем Ківерцівської міської ради та протягом 25 років була місцевим депутатом.

Колектив Ківерцівської міської ради та депутатський корпус вітають ювілярку.

"Впевнені, що людська шана є і буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, людяність, бажання та уміння творити добро! Нехай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею", - йдеться у дописі.

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Теги: ювілей, вітання
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