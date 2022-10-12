Залишення території ЗАЕС росіянами може вказувати на продовження підготовки до теракту, – Юсов





Про це у коментарі Андрій Юсов.



«Зараз російським персоналом і військовими здійснюються відповідні заходи щодо зменшення кількості <росіян на ЗАЕС>, зокрема представників "розсатому"», — повідомив Юсов.



Він також наголосив, що розвідка має підтверджену інформацію про мінування російськими окупантами різних об'єктів на території ЗАЕС.



За словами представника ГУР, ці факти можуть вказувати на продовження підготовки окупантів до терористичних дій та, відповідно, продовження ядерного шантажу проти України та світу.



Нагадаємо, що ГУР зранку 30 червня повідомила, що, за останніми даними,



Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із «росатомом». Згідно з отриманими вказівками, вони мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія тимчасово окупованого Криму.



Також на території самої ЗАЕС і в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Факт того, що частина російських окупантів залишили територію Запорізької атомної електростанції, може свідчити про продовження ними підготовки до здійснення теракту на території станції.Про це у коментарі Громадському заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України«Зараз російським персоналом і військовими здійснюються відповідні заходи щодо зменшення кількості <росіян на ЗАЕС>, зокрема представників "розсатому"», — повідомив Юсов.Він також наголосив, що розвідка має підтверджену інформацію про мінування російськими окупантами різних об'єктів на території ЗАЕС.За словами представника ГУР, ці факти можуть вказувати на продовження підготовки окупантів до терористичних дій та, відповідно, продовження ядерного шантажу проти України та світу.Нагадаємо, що ГУР зранку 30 червня повідомила, що, за останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян.Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із «росатомом». Згідно з отриманими вказівками, вони мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія тимчасово окупованого Криму.Також на території самої ЗАЕС і в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дали вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію