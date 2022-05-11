На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Волинянин, ймовірно, зламав ногу, та не міг самостійно піднятись. Рятувальники міської 7-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події і, використовуючи спеціальні технічні засоби, успішно підняли людину на поверхню та передали лікарям швидкої допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 червня о 05:28 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Володимирі чоловік впав у підвал приватного будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Волинянин, ймовірно, зламав ногу, та не міг самостійно піднятись. Рятувальники міської 7-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події і, використовуючи спеціальні технічні засоби, успішно підняли людину на поверхню та передали лікарям швидкої допомоги.

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