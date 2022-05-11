На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу

На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу
30 червня о 05:28 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Володимирі чоловік впав у підвал приватного будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Волинянин, ймовірно, зламав ногу, та не міг самостійно піднятись. Рятувальники міської 7-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події і, використовуючи спеціальні технічні засоби, успішно підняли людину на поверхню та передали лікарям швидкої допомоги.
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який упав у підвал та зламав ногу

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Теги: Волинь, Володимир, підвал, чоловік
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