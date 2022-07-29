Майно Луцької дитячої залізниці готують до передачі на баланс міста

Майно Луцької дитячої залізниці готують до передачі на баланс міста
Укрзалізниця найближчими днями звернеться до Уряду з проханням передати майновий комплекс Луцької дитячої залізниці на баланс з державної у комунальну власність.

Про це розповів Суспільному керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль.

Зі слів посадовця, нині тривають перемовини з представниками Кабміну, аби пришвидшити цей процес.

"Потрібно близько 20 мільйонів для благоустрою для початку робіт. Це вже рік цим підрахункам, можливі корективи будуть, але це не є критична сума, яка не підйомна для бюджету", – сказав Борис Смаль.

Деякі роботи з благоустрою на території дитячої залізниці, яка не працює із 2020 року, уже розпочалися, – каже колишній працівник Андрій Радченко, який стежить за долею залізниці.

"Приходили залізничники, вони викошували тут траву, замінювали вікна, оскільки було багато скарг і до того були вандали, які це все нищили. Луцька дитяча залізниця була закрита з нібито збитком мільйон 853 тисячі гривень. І зараз не продовжує працювати, а продовжує загнивати", – говорить лучанин.

Зі слів директора департаменту економічної політики міськради, на території дитячої залізниці планують облаштувати навчально-туристичний центр, який згодом буде переданий Палацу учнівської молоді.

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Теги: дитяча залізниця, Луцьк
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