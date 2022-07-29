Майно Луцької дитячої залізниці готують до передачі на баланс міста
Сьогодні, 11:05
Укрзалізниця найближчими днями звернеться до Уряду з проханням передати майновий комплекс Луцької дитячої залізниці на баланс з державної у комунальну власність.
Про це розповів Суспільному керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль.
Зі слів посадовця, нині тривають перемовини з представниками Кабміну, аби пришвидшити цей процес.
"Потрібно близько 20 мільйонів для благоустрою для початку робіт. Це вже рік цим підрахункам, можливі корективи будуть, але це не є критична сума, яка не підйомна для бюджету", – сказав Борис Смаль.
Деякі роботи з благоустрою на території дитячої залізниці, яка не працює із 2020 року, уже розпочалися, – каже колишній працівник Андрій Радченко, який стежить за долею залізниці.
"Приходили залізничники, вони викошували тут траву, замінювали вікна, оскільки було багато скарг і до того були вандали, які це все нищили. Луцька дитяча залізниця була закрита з нібито збитком мільйон 853 тисячі гривень. І зараз не продовжує працювати, а продовжує загнивати", – говорить лучанин.
Зі слів директора департаменту економічної політики міськради, на території дитячої залізниці планують облаштувати навчально-туристичний центр, який згодом буде переданий Палацу учнівської молоді.
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Про це розповів Суспільному керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль.
Зі слів посадовця, нині тривають перемовини з представниками Кабміну, аби пришвидшити цей процес.
"Потрібно близько 20 мільйонів для благоустрою для початку робіт. Це вже рік цим підрахункам, можливі корективи будуть, але це не є критична сума, яка не підйомна для бюджету", – сказав Борис Смаль.
Деякі роботи з благоустрою на території дитячої залізниці, яка не працює із 2020 року, уже розпочалися, – каже колишній працівник Андрій Радченко, який стежить за долею залізниці.
"Приходили залізничники, вони викошували тут траву, замінювали вікна, оскільки було багато скарг і до того були вандали, які це все нищили. Луцька дитяча залізниця була закрита з нібито збитком мільйон 853 тисячі гривень. І зараз не продовжує працювати, а продовжує загнивати", – говорить лучанин.
Зі слів директора департаменту економічної політики міськради, на території дитячої залізниці планують облаштувати навчально-туристичний центр, який згодом буде переданий Палацу учнівської молоді.
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