Волинянин разом зі спільниками видурював гроші у родичів безвісти зниклих бійців. ФОТО

На Маневиччині слідчі повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. Зловмисники налагодили злочинну схему видурювання грошей у родичів безвісті зниклих військовослужбовців Збройних Сил України.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Троє підозрюваних утворили стійке об’єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення шахрайських дій, відповідно до розробленого плану, з розподілом ролей кожного із членів угруповання, які були відомі всім його учасникам.Зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ, представлялись військовослужбовцями російської федерації, членами ПВК «Вагнер» або інших формувань країни-агресора, та пропонували за грошову винагороду «повернути» українських військовослужбовців з полону, не маючи до цього жодного відношення.Від дій шахраїв постраждали жителі різних регіонів України. Сума загальних матеріальних збитків становить понад 135 тис. грн.Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник, 28-річний житель Локач, нині він під цілодобовим домашнім арештом.За місцем проживання фігурантів, їх родичів та у місцях позбавлення волі поліцейські Маневиччини спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань та Управління СБУ у Волинській області провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили низку речових доказів.Крім того, у жителя Локач правоохоронці вилучили набої та запал до гранати.Учора, 29 червня, організатору та співорганізатору групи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.Третьому учаснику групи, окрім цих двох статей, слідчі повідомили про підозру ще у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.Зловмисникам загрожує, зокрема, до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.