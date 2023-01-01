Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Богдан Костючик
Сьогодні, 10:40
На війні загинув Герой з Дубечненської громади Богдан Костючик.
Про це повідомили у громаді.
"Сумна і страшна звістка сколихнула наше село. Загинув справжній Герой - Костючик Богдан Миколайович,1983 року народження з села Дубечне. Спочивай з миром Герою! Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого!" - йдеться в повідомленні!
Зазначається, що про дату, час і місце зустрічі Героя та церемонію прощання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
"Сумна і страшна звістка сколихнула наше село. Загинув справжній Герой - Костючик Богдан Миколайович,1983 року народження з села Дубечне. Спочивай з миром Герою! Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого!" - йдеться в повідомленні!
Зазначається, що про дату, час і місце зустрічі Героя та церемонію прощання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин разом зі спільниками видурював гроші у родичів безвісти зниклих бійців. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Богдан Костючик
Сьогодні, 10:40
СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції
Сьогодні, 10:20
Медіа