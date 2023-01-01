Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Богдан Костючик

Богдан Костючик.



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"Сумна і страшна звістка сколихнула наше село. Загинув справжній Герой - Костючик Богдан Миколайович,1983 року народження з села Дубечне. Спочивай з миром Герою! Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого!" - йдеться в повідомленні!



Зазначається, що про дату, час і місце зустрічі Героя та церемонію прощання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Дубечненської громадик.Про це повідомили у громаді."Сумна і страшна звістка сколихнула наше село. Загинув справжній Герой - Костючик Богдан Миколайович,1983 року народження з села Дубечне. Спочивай з миром Герою! Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого!" - йдеться в повідомленні!Зазначається, що про дату, час і місце зустрічі Героя та церемонію прощання повідомлять додатково.

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