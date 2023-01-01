Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Богдан Костючик

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Богдан Костючик
На війні загинув Герой з Дубечненської громади Богдан Костючик.

Про це повідомили у громаді.

"Сумна і страшна звістка сколихнула наше село. Загинув справжній Герой - Костючик Богдан Миколайович,1983 року народження з села Дубечне. Спочивай з миром Герою! Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого!" - йдеться в повідомленні!

Зазначається, що про дату, час і місце зустрічі Героя та церемонію прощання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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