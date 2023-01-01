Шахтар-пенсіонер захищає країну у лавах волинської бригади тероборони
Сьогодні, 10:30
Пан Олександр на псевдо «Привид» служить у Волинській бригаді тероборони з перших днів широкомасштабного вторгнення.
Про це повідомили у 100 ОМБр.
У цивільному житті чоловік був шахтарем. Ще на початку 1990-х прийшов на шахту в рідному Нововолинську гірничим робітником другого розряду. А 2020 року йшов на пенсію вже з посади головного інженера шахти.
Торік у травні Олександр Олексійович зустрів у війську свій 50-річний ювілей. А ось 51-й день народження довелося зустрічати вже безпосередньо на сході України.
– Якраз випало заступати на «нуль». Побратими невідомо де дістали і взяли на позиції справжнісінький тортик. У бліндажі заварили чай – цей день народження справді запам’ятаю…, – розповідає «Привид».
Батьківщину в лавах ЗСУ захищає й один із синів пана Олександра:
– Як до чоловіка відчуваю до нього справжню повагу, як за свою дитину – неабияк переживаю…, – зізнається Олександр Олексійович.
Вдома на бійця чекає з Перемогою велика родина. Та чи не найбільше – трирічна онука Еля.
– Вже тут, на Донбасі, я якось побачив чергову розбиту хату. Зрізана стіна – а в кімнаті стоїть дитяча колиска. Відразу згадав свою маленьку Елю… І ще раз ствердився у думці – мусимо окупанта перемогти тут. Якщо він дійде до Волині – боротися буде пізно. А якщо хтось думає, що до нього ворог у двері не постукає… – Постукає – і шкодувати не буде, – каже пан Олександр.
А ось як боєць пояснює походження свого позивного:
– Маю таку здатність – виникати нізвідки і зникати в нікуди. Тож вже давно знаю кожне дерево, кожен горбок і кожну ямку не тільки біля наших позицій, а й біля ворожих. Прийде час – ці знання нам знадобляться…, – примружено усміхаючись каже «Привид».
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Про це повідомили у 100 ОМБр.
У цивільному житті чоловік був шахтарем. Ще на початку 1990-х прийшов на шахту в рідному Нововолинську гірничим робітником другого розряду. А 2020 року йшов на пенсію вже з посади головного інженера шахти.
Торік у травні Олександр Олексійович зустрів у війську свій 50-річний ювілей. А ось 51-й день народження довелося зустрічати вже безпосередньо на сході України.
– Якраз випало заступати на «нуль». Побратими невідомо де дістали і взяли на позиції справжнісінький тортик. У бліндажі заварили чай – цей день народження справді запам’ятаю…, – розповідає «Привид».
Батьківщину в лавах ЗСУ захищає й один із синів пана Олександра:
– Як до чоловіка відчуваю до нього справжню повагу, як за свою дитину – неабияк переживаю…, – зізнається Олександр Олексійович.
Вдома на бійця чекає з Перемогою велика родина. Та чи не найбільше – трирічна онука Еля.
– Вже тут, на Донбасі, я якось побачив чергову розбиту хату. Зрізана стіна – а в кімнаті стоїть дитяча колиска. Відразу згадав свою маленьку Елю… І ще раз ствердився у думці – мусимо окупанта перемогти тут. Якщо він дійде до Волині – боротися буде пізно. А якщо хтось думає, що до нього ворог у двері не постукає… – Постукає – і шкодувати не буде, – каже пан Олександр.
А ось як боєць пояснює походження свого позивного:
– Маю таку здатність – виникати нізвідки і зникати в нікуди. Тож вже давно знаю кожне дерево, кожен горбок і кожну ямку не тільки біля наших позицій, а й біля ворожих. Прийде час – ці знання нам знадобляться…, – примружено усміхаючись каже «Привид».
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