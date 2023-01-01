Шахтар-пенсіонер захищає країну у лавах волинської бригади тероборони

Пан Олександр на псевдо «» служить у Волинській бригаді тероборони з перших днів широкомасштабного вторгнення.Про це повідомили у 100 ОМБр.У цивільному житті чоловік був шахтарем. Ще на початку 1990-х прийшов на шахту в рідному Нововолинську гірничим робітником другого розряду. А 2020 року йшов на пенсію вже з посади головного інженера шахти.Торік у травнізустрів у війську свій 50-річний ювілей. А ось 51-й день народження довелося зустрічати вже безпосередньо на сході України.– Якраз випало заступати на «нуль». Побратими невідомо де дістали і взяли на позиції справжнісінький тортик. У бліндажі заварили чай – цей день народження справді запам’ятаю…, – розповідає «Привид».Батьківщину в лавах ЗСУ захищає й один із синів пана Олександра:– Як до чоловіка відчуваю до нього справжню повагу, як за свою дитину – неабияк переживаю…, – зізнається Олександр Олексійович.Вдома на бійця чекає з Перемогою велика родина. Та чи не найбільше – трирічна онука– Вже тут, на Донбасі, я якось побачив чергову розбиту хату. Зрізана стіна – а в кімнаті стоїть дитяча колиска. Відразу згадав свою маленьку Елю… І ще раз ствердився у думці – мусимо окупанта перемогти тут. Якщо він дійде до Волині – боротися буде пізно. А якщо хтось думає, що до нього ворог у двері не постукає… – Постукає – і шкодувати не буде, – каже пан Олександр.А ось як боєць пояснює походження свого позивного:– Маю таку здатність – виникати нізвідки і зникати в нікуди. Тож вже давно знаю кожне дерево, кожен горбок і кожну ямку не тільки біля наших позицій, а й біля ворожих. Прийде час – ці знання нам знадобляться…, – примружено усміхаючись каже «Привид».