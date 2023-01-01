СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції

СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо із ЗМІ, йдеться про Сергія Алєксєєва від Євросолідарності.

За 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол. США – першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого «траншу» у розмірі 30 тис. дол. США.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: СБУ, нардеп, затримання
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