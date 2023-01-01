СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції
Сьогодні, 10:20
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як стало відомо із ЗМІ, йдеться про Сергія Алєксєєва від Євросолідарності.
За 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.
Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол. США – першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого «траншу» у розмірі 30 тис. дол. США.
На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як стало відомо із ЗМІ, йдеться про Сергія Алєксєєва від Євросолідарності.
За 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.
Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол. США – першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого «траншу» у розмірі 30 тис. дол. США.
На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Богдан Костючик
Сьогодні, 10:40
СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції
Сьогодні, 10:20
Російські загарбники почали залишати ЗАЕС, − розвідка
Сьогодні, 10:05
ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом
Сьогодні, 09:55
Медіа