СБУ затримала нардепа Алєксєєва: за 50 тисяч доларів обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Як стало відомо із ЗМІ, йдеться провід Євросолідарності.За 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол. США – першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого «траншу» у розмірі 30 тис. дол. США.На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.