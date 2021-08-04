У Луцьку посадовиця взяла на роботу внучку і виписувала їй премії: як її покарав суд
Сьогодні, 11:25
Суд оштрафував директорку Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради, яка влаштувала на роботу внучку і виписувала їй надбавки та премії.
Про це повідомили у прокуратурі області.
Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомляла про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Директорка видала та підписала наказ про прийняття на роботу своєї внучки, а згодом видавала накази про виплату їй надбавок та премій.
Луцький міськрайонний суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у прокуратурі області.
Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомляла про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Директорка видала та підписала наказ про прийняття на роботу своєї внучки, а згодом видавала накази про виплату їй надбавок та премій.
Луцький міськрайонний суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Залишення території ЗАЕС росіянами може вказувати на продовження підготовки до теракту, – Юсов
Сьогодні, 11:40
У Луцьку посадовиця взяла на роботу внучку і виписувала їй премії: як її покарав суд
Сьогодні, 11:25
Волинянин разом зі спільниками видурював гроші у родичів безвісти зниклих бійців. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Медіа