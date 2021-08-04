У Луцьку посадовиця взяла на роботу внучку і виписувала їй премії: як її покарав суд

Суд оштрафував директорку Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради, яка влаштувала на роботу внучку і виписувала їй надбавки та премії.Про це повідомили у прокуратурі області.Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомляла про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.Директорка видала та підписала наказ про прийняття на роботу своєї внучки, а згодом видавала накази про виплату їй надбавок та премій.Луцький міськрайонний суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.