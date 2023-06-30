Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю, − Залужний

Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю, − Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Про це сказав Залужний в інтерв’ю The Washington Post, пише Українська правда.

"Мене "дратує", сказав Залужний, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. За його словами, його війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - сказав Залужний.

Головнокомандувач наголосив: щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше − більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − підсумував Залужний.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили село Рівнопіль на Донеччині, яке було в окупації більше року.

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Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
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