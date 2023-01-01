Четверо випускників із міста на Волині склали мультитест на 200 балів

Четверо випускників із міста на Волині склали мультитест на 200 балів
Четверо випускників із Володимира склали національний мультитест на максимальні 200 балів.

Про це БУГу повідомила начальниця освіти Наталія Митошоп.

Троє володимирських випускників склали НМТ на максимальний бал із української мови та один – з математики.

До списку тих одинадцятикласників, які склали мультитест на 200 балів, увійшли:

Владарчук Роман – ліцей № 2, математика;

Гнатюк Анастасія – ліцей імені Олександра Цинкаловського, українська мова;

Марчак Анастасія – ліцей імені Олександра Цинкаловського, українська мова;

Дорош Богдана – ліцей №5 імені Анатолія Кореневського.

Нагадаємо, випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів.

Ще одна випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.

А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

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Теги: НМТ, 200 балів, випускники, Володимир
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